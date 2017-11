O mare stea s-a stins! Presa vuiește deja. Cum au reacționat colegii de breaslă și ce scriu publicațiile despre dispariția subită a Stelei Popescu

Stela Popescu a murit astăzi, pe 23 noiembrie 2017 în locuinţa sa din Capitală. Fiica adoptivă a acesteia a sunat la 112, după ce a găsit-o pe actriţă căzută în holul casei.

Politicieni, actori, cântăreți au reacționat imediat la vestea cruntă că Stela Popescu a murit. Actrița avea 81 de ani.

Printre primii care au oferit declarații a fost Alexandru Arșinel care s-a și deplasat imediat la locuința artistei:

”Era extrem de fericită că pleacă la Valencia, cu Alexandru Arșinel, Vasile Muraru pentru 2-3 spectacole, în cadrul programului ”Români pentru români”. În ultimii ani a fost în acest miniturneu și de fiecare data se întorcea plină de bucurie.Sunt răscolit, vă dați seama, îmi este prietenă veche. Doamne, nu-mi vine să cred. Era bine, vesele, nici urmă să o macine ceva”, a spus Octavian Ursulescu, prieten al artistei de aproape o jumătate de secol, pentru Libertatea.

Și Adrian Enache, colegul Stelei Popescu este înmărmurit de durere. Nu a putut concepe că Stela Popescu a murit. Teatrul și filmul românesc sunt în doliu: "Nici acum nu îmi vine să cred. Nu ştiu, ne-am văzut acum câteva zile la teatru, urma să filmăm câteva reclame. E greu, plâng fără să îmi dau seama. Nu cred! Nu cred că nu mai este. Corpul mă doare. Încă nu pot să cred că nu mai este Stela. Nu cred. Am văzut-o acum câteva zile și o dădeam exemplu în concertele mele. Mereu ziceam: să dea Dumnezeu să arătați ca Stela Popescu și să aveți viața ei, vitalitatea ei. Nu pot să cred că nu mai e Steluța, nu pot să cred. Îmi cer scuze... Chiar zilele viitoare trebuia să filmăm niște spoturi la Catena" a spus Adrian Enache pentru Romania TV.

Televiziunea română a obținut câteva reacții absolut emoționante din partea oamenilor de cultură importanți de la noi:

"Am cunoscut-o pe doamna Stela Popescu, am admirat-o. E o veste care vine ca un trăsnet. A fost un om plin de viaţă, un om tare bun, un om care a încântat mii şi mii de spectatori, o actriţă iubită şi apreciată. M-a onorat cu prietenia dânsei."

Marina Constantinescu, realizator TVR: "Stela Popescu a fost o actriță imensă, Teatrul de Comedie îi datorează enorm. Figura ei este predominantă și proeminentă. [...] Personalitatea Stelei Popescu depășește un fenomen doar teatral. A însemnat întâlnirea cu mari regizori, a fost un coleg excepțional".

Marele Florin Piersic nu și-a mai găsit cuvintele când a aflat că Stela Popescu a murit. Actrița avea 81 de ani:

Sunt terminat. Ce pot să spun? Nici nu pot să plâng. Atât am iubit-o pe această femeie şi actriţa de nici nu pot să vă spun. Niciodată nu am auzit-o spunând un cuvânt rău despre un coleg. Nu îmi vine să cred. Pentru mine Stela Popescu nu a murit şi nici nu va muri niciodată. E una dintre cele mai triste zile pe care le-am trăit eu în viaţa mea. Atât de mult am iubit-o eu", a spus, în stare de şoc, Florin Piersic, la Antena 3.