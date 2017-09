Randi, mărturisire surprinzătoare la ”Dincolo de aparențe”: ”Nu-mi plăcea că sunt timid, dar nu știam ce să fac”

Andrei Ștefan Ropcea, cunoscut drept Randi, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți și compozitori de la noi este invitatul Florentinei Fântânaru în emisiunea ”Dincolo de aparențe”, unde vorbește deschis despre viața sa pe scenă și dincolo de ea, despre iubire și familie, dar și despre timiditatea cu care s-a luptat ani la rând.

Randi a cunoscut succesul cu mai bine de zece ani în urmă, pe vremea când Deși erau foarte apreciați de public și piesele lor erau mereu în topuri, Randi susține că se lupta cu timiditatea și nu-i plăcea deloc această latură a sa.

”Nu-mi plăcea că sunt timid, dar nu știam ce să fac să fiu altfel. M-a ajutat scena, cu siguranță, și oamenii cu care am intrat în contact. De-asta am și purtat ochelari în câteva sute de concerte. Nu știam cum să privesc oamenii, ce să le transmit, așa cu ochelarii puteam să mă și ascund și să mă uit în altă parte. Ușor, ușor am renunțat la ei. Nu deodată. Aveam câte o zi în care simțeam că mă pot uita în ochii oamenilor. Acum nu mai port nici vara ochelari, cred că vreau să recuperez perioada aia”, a declarat Randi în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

Artistul și-a amintit și de primul concert care, după spusele sale, ar fi fost un dezastru. Lipsa experienței asociată cu ghinionul și câteva mici neînțelegeri au transformat prima întâlnire live cu publicul într-o experiență deloc plăcută.

