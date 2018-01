S-a împlinit jumătate de an de la moartea Denisei şi abia acum s-a aflat adevărul despre ultima ei zi de viaţă. Ce s-a întâmplat de fapt: "Noi credeam că doarme"

Pe 23 ianuarie s-au împlinit şase luni de la moartea şocantă a Denisei Răducu . Deşi a trecut deja jumătate de an, Adelinei, sora artistei, încă nu îi vine să creadă că tânăra nu mai este

Dispariția tinerei a lăsat un gol imens în sufletele celor care au iubit-o și cunoscut-o, dar mai ales în sufletele membrilor familiei. De curând, sora Denisei și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce s-a petrecut în ultima zi de viață a artistei.

“În ultima seară ne-a spus să mergem în sufragerie, că era cald, şi ne-a spus să îi dăm să mănânce că îi era foame. Ne striga tot timpul, dacă avea nevoie de ceva. Am dus-o în sufragerie, a mâncat şi a spus că se simte obosită şi vrea să se odihnească şi că spera că dimineaţă să se trezească mai bine. Din păcate, nu s-a mai trezit. Noi credeam că doarme, de fapt intrase în comă. Ni s-a părut ciudat ca de obicei când o strigăm ea răspundea. Şi când am văzut că nu mai răspunde, am intrat în panică. Atunci am sunat la Ambulanţă, dar din păcate până când au venit, ea era deja în comă profundă şi nu s-a mai putut face nimic.”, a povestit Adelina.

“Îmi este foarte greu, mai ales că nu pot să vorbesc de ea la trecut. Nu îmi vine să cred că vin în ţară şi trebuie să o vizitez la cimitir", a mai spus femeia.