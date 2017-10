Sexy sau ce? Antonia are cel mai tare look de până acum: ”Probabil cea mai HOT femeie din Univers!”

Că Antonia e cea mai sexy femeie din România nu mai încape îndoială! Unde mai pui că e și femeie de casă, mamă a trei copii, deși n-are nici 30 de ani.

Printre hituri pe bandă rulantă, o relație extrem de populară cu Alex Velea și doi băieți frumoși pe care i-a dăruit artistului, Antonia nu contenește în a-și surprinde fanii cu cele mai sexy ipostaze.

Recent, artista a pozat pentru coperta unei reviste glossy și, printre imaginile de la pictorial, Antonia a postat câteva și pe conturile sale de Facebook și Instagram. Una din ele o înfățișează într-o manieră extraterestră. La propriu! ”WE ARE NOT THE SAME, I AM A MARTIAN!” (Nu suntem toți la fel, eu sunt marțian - n.r.)