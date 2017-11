Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței Stela Popescu a fost adus la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”

Actriţa Stela Popescu, care peste o lună împlinea 82 de ani, a fost găsită moartă pe 23 noiembrie 2017, la domiciliul ei. Stela Popescu, una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, era diagnosticată de mai mulți ani cu diabet.

Apelul la 112 a fost făcut de fiica sa adoptivă, care a găsit-o prăbușită în casă. Suferise un stop cardiorespirator. Echipajul SMURD a constatat decesul Stelei Popescu la putin timp dupa ce a ajuns la fata locului!

Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței Stela Popescu a fost depus, vineri, la Sala Savoy a Teatrului de Revistă "Constantin Tănase".

Aproximativ 100 de persoane care au cunoscut-o pe marea actriță de pe scenă sau din fața micilor ecrane, dar și actori, printre care Mitică Popescu, Alexandru Arșinel, Vasile Muraru, președintele UCIN, Laurențiu Damian, s-au aflat în fața teatrului și au aplaudat.

În foaierul Teatrului de Revistă "Constantin Tănase" s-au depus deja mai multe coroane de flori.

"Simt că este o pierdere pentru teatrul românesc. Eu am cunoscut-o doar pe scenă, am ascultat piese de teatru la radio, am văzut-o la televizor", a afirmat Adrian Stănescu, un tânăr de 30 de ani, care a așteptat, încă de la ora 10,00, să-i aducă un ultim omagiu actriței.

"A fost o actriță unică, căreia i-am admirat forța de viață. Este o pierdere uriașă pentru lumea artistică", a spus și Veronica Mihai.

Actrița Stela Popescu, în vârstă de 82 de ani, a fost găsită decedată joi, la locuința sa din Capitală. Moartea artistei a fost cauzată de un accident vascular cerebral hemoragic sever, incompatibil cu viața, a informat Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București.