Soţia lui Cătălin Bordea a ajuns de urgenţă la spital: "Am avut anestezie generală. Mi-am rupt ambele mâini!"

Momente dificile pentru Livia Bordea! Soţia lui Cătălin Bordea a ajuns de urgenţă la spital, suferind chiar o intervenție chirurgicală.

"Sunt bine, nu am pățit nimic grav. Cel puțin nu acum. Când am fost mică, mi-am rupt ambele mâini, iar la una dintre ele, în zona cotului am rămas cu o formațiune pe care am îndepărtat -o acum. Am suferit o intervenție chirurgicală, dar ma simt bine. Mi-a fost teamă în copilărie și acum am vrut să rezolv problema. Voi mai sta cu mâna imobilizata, până la următorul control, cel puțin 10 zile. Diagnosticul e acesta: formațiune tumorală cu evoluție imprevizibilă", a declarat, în exclusivitate, pentru spynews.ro.