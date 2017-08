Ultima apariție a lui Nicole Cherry, înainte de a-și face de cap la mare! Toți fanii vor să știe cine este iubitul ei! Artista nu se mai ascunde: ”Totul se bazează pe sinceritate și respect!”

Nicole Cherry este una dintre cele mai discrete și cuminți artiste din showbiz-ul românesc. Cântăreața în vârstă de 18 ani nu a avut nicio relație până acum sau cel puțin nu s-a afișat.

”Nu știu cum o să fiu într-o relație. Momentan nu am cunoscut iubirea aia. Ce am avut până acum a fost ceva așa copilăresc. La vârsta asta băieții nu sunt pregătiți pentru o relație serioasă. Îmi pot seama de un băiat, dar dacă nu-mi dau eu seama își dau ai mei seama. Tata știe absolut tot. Eu nu mă feresc. Nu am cum să fiu la mâna unui bărbat, pentru că eu vreau să cred că sunt o domnișoară independentă”, a declarat Nicole Cherry la Antena Stars.

