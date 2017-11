"Un brad verde ca bradul şi un brad maro ca fagul, când îl face sicriu. Arată mai mult ca ăla din siciriu". Răzvan, înșelat de grădinari, își plânge brazii la televizor: ”După ce am băgat mulți bani, i-am vopsit cu verde!"

Răzvan explică cum a fost înșelat de grădinari, atunci când și-a cumpărat brazi pentru grădină. ”Până la urmă, după ce am băgat mulți bani, am vopsit brazii cu verde!”, a afirmat dezamăgit prezentatorul tv.

"Unii sunt verzi ca bradul şi aia puşi a doua oară sunt maro ca scândura de la gard. Eu nu mă pricep. Am dat o căciulă de bani. Dar nu ar fi trebuit, măcar, să se apropie de culoarea bradului (...) Am aşteptat jumate de an, a dat firul ierii, noi tot aşa...

Aveam un brad verde ca bradul şi un brad maro ca fagul când îl face sicriu. Arată mai mult ca ăla din siciriu. Era unul cu față de mort, unul cu față de brad", povesteşte matinalul.