24 DE ANI DE ANTENA 1. Ce făceau jurații de la "Te cunosc de undeva!" și Pepe, acum 24 de ani

De ziua aniversară a Antenei 1, jurații transforming show-ului “Te cunosc de undeva!”, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan, dar și invitatul permanent al actualului sezon al emisiunii, Pepe, își amintesc ce făceau în 1993, anul în care postul de televiziune emitea pentru prima dată.

„La 9 ani, în 1993, încă eram în clasa a treia și mă jucam foarte mult cu copiii la țară, la bunici, pentru că eu mi-am petrecut toată copilăria împărțindu-mă între cele două perechi de bunici. Fiind atât de micuță, la vremea respectivă nu mă gândeam că o să am și eu o carieră în televiziune. De fapt, nici nu visam, nici nu speram la așa ceva. Cred că pe atunci îmi doream să fiu medic de copii. De la 10 ani încolo viața mea a luat un cu totul alt curs și mi-am petrecut adolescența în case de cultură, pe stadioane, pe drumuri, în hoteluri. În familia Antenei 1 am intrat acum șase ani, o dată cu proiectul “Te cunosc de undeva!”, un proiect de suflet. Practic, din acel moment, Antena 1 a devenit a doua mea familie. De atunci, viața mea s-a schimbat, și s-a schimbat în bine”, spune Andreea Bălan.

“Acum 24 de ani, eram în anul II de facultate, căci aveam 20 de ani. Făceam Cehov și jucam Tuzenbach. Treaba asta cu actoria are ramificații bizare pentru mine. Mama a fost actriță în tinerețe și, cât am fost mic - ai mei divorțaseră -, am stat un pic pe la bunici. De la ei știu și ungurește. Apoi, pe la cinci-șase ani, când am ajuns acasă, mama nu prea avea cu cine să mă lase și a început să mă ia cu ea la teatru…”, își amintește Andrei Aradits.

“Aveam 21 de ani, în anul 1993, și filmam împreună cu regretata Stela Popescu pentru “A doua cădere a Constantinopolului”. A fost o experiență de neuitat. Eram lansat în muzică de patru ani de zile și eram pe val. Cu doi ani în urmă, lansasem “Billy Joe King”, piesă care a devenit rapid foarte cunoscută”, spune Aurelian Temișan.

“Acum 24 de ani, eram studentă la Conservator, actuala Universitate Națională de Muzică din București, dar și angajată a Operei Naționale. De asemenea, de trei ori pe săptămână, cântam în acea perioadă într-un club din Capitală”, adaugă Ozana Barabancea.

La rândul său, Pepe, invitatul permanent al actualului sezon “Te cunosc de undeva!”, mărturisește că în acea perioadă a vieții lui studia muzica, încercând să devină cântăreț. De asemenea, era în clasa a cincea și, în acel an, și-a vizitat tatăl care emigrase în Germania.

“Tata a fugit în Germania, în 1987, iar după Revoluție am fost la el”, își amintește Pepe. “Cred că în perioada aceea studiam, încercam să devin cântăreț, căci m-am lansat prin 1999. Antena 1 este a doua mea casă. Am toți prietenii, toți colegii la Antena 1 și mă uit cu drag la acest post de televiziune. Este postul meu de televiziune preferat”, mai spune el.

