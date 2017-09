Alin Pascal o imită pe mama sa, Matilda Pascal Cojocărița, la “Te cunosc de undeva!”: "Mama este una dintre cele mai frumoase femei din țară. A fost Miss România, în 1979"

Sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Alin Pascal o va imita pentru prima dată pe mama sa, cunoscuta interpretă de muzică populară, Matilda Pascal-Cojocărița.

“Maty, așa cum îi spun eu, este o femeie puternică pe care o iubesc enorm. Este un om care se pricepe la toate și mi-e foarte greu să fac o diferență între cum o știu eu acasă și cum este ea pe scenă. Am o transformare extrem de dificilă”, spune Alin.

Cu o săptămână înainte să urce pe scenă pentru acest rol, mama i-a trimis lui Alin, de la Bistrița, unul dintre minunatele sale costume populare. “Este vorba despre un costum popular vechi de o sută de ani, care mi-a venit foarte bine (râde). Cel mai greu mi-a fost să imit zâmbetul ei. Bine, eu nu am nici frumusețea ei. Să nu uităm că mama este una dintre cele mai frumoase femei din țară. A fost Miss România, în 1979. De asemenea, am încercat să reproduc cât mai bine dansul ei specific, cu mâinile pe sus, mersul, dar și felul cum stă pe scenă, pe vârfuri. Abia aștept să aflu părerea mamei, după ce mă va vedea, sâmbătă seara”, continuă Alin.

Concurentul de la “Te cunosc de undeva!” mai spune că a avut un mare noroc să se nască în această familie și e mândru să fie fiul Matildei Pascal-Cojocărița. “Tu ești băiatul doamnei... Cojocărița” este o frază pe care o aud des. Îmi crește inima când o aud, pentru că știu cât de mult a muncit mama să ajungă unde este acum și mă bucur că i se apreciază muzica și activitatea. Pe de altă parte, există o latură în mine care și-ar dori ca lumea să mă știe de Alin Pascal și atât, având în vedere că acum nouă ani am format Alin Pascal Band, o trupă de cover-uri cu care am colindat țara în lung și în lat. De curând, am lansat și o piesă proprie, “Melodia ta””, adaugă acesta.

Cum vor aprecia jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan transformarea lui Alin Pascal, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

