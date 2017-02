Andrei Aradits o face să plângă pe Biu, la antrenamentele pentru “Te cunosc de undeva!”: „Dar eu, când mă gândesc la un fost iubit...”

Sâmbătă, 25 februarie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Biu Marquetti se transformă în Whitney Houston și va cânta “I will always love you”.

Iar la antrenamentele pentru acest rol, Andrei Aradits o va face să plângă pe solista originară din Cuba.

“Mi-a zis să mă concentrez pe ceva care mi s-a întâmplat în trecut, să mă gândesc la un fost iubit, ca să fiu tristă. Dar eu, când mă gândesc la un fost, nu-mi mai vine să plâng, ci mai degrabă sunt fericită că am scăpat de el (râde). Cu toate astea, “mi s-au luminat ochii” la antrenamente, mi-au strălucit, ca să zic așa, nu chiar am plâns... Nu știu cum o să fie pe scenă și la ce o să mă gândesc ca să am acel moment de tristețe. Dar o să mă descurc”, spune Biu.

Cât de bine va reuși Biu să o imite pe Whitney Houston și cum vor aprecia jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan prestația ei, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 25 februarie, de la ora 20.00, numai la “Te cunosc de undeva!”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/mJ7LTV, la fel şi toate înregistrările integral.