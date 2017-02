Andrei Ștefănescu va deveni tată, în luna martie: “Sunt emoționat, nerăbdător și puțin îngrijorat”

Andrei Ștefănescu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea din nou, în duet cu Liviu Vârciu, din 18 februarie, ora 20.00, în noul sezon „Te cunosc de undeva!”, va deveni tătic în luna martie a acestui an.

“Sunt emoționat și puțin îngrijorat. Dar și nerăbdător să fac cunoștință cu fiul nostru. Am pregătit tot ce trebuie, ba chiar și în plus. Am avut o perioadă agitată, dar frumoasă. Antonia (n.n. iubita lui Andrei) nu a avut pofte exagerate și nu a trebuit să plec noaptea nicăieri de nebun. Poate pentru că toată sarcina Antoniei a fost o poftă continuă”, spune Andrei, amuzat. De asemenea, Andrei Ștefănescu este bucuros că micuțul se va naște în luna martie, asemenea prietenului și colegului său de la “Te cunosc de undeva!”, Liviu Vârciu.

Antonia și Andrei nu s-au hotărât încă ce nume va purta băiețelul lor, dar știu cine îi vor fi nașii. “Sunt prieteni și oameni pe care îi iubim foarte mult. O pereche de nași este formată din Alle, cel alături de care am început să cânt, și soția lui. Iar a doua pereche este formată din Tibi, prietenul meu bun, și mama lui, care-mi sunt ca o familie”, ne-a mai spus Andrei.

Care sunt primele personaje pe care Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu le vor imita în acest sezon al show-ului transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 18 februarie, de la ora 20.00, numai la “Te cunosc de undeva!”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/mJ7LTV, la fel şi toate înregistrările integral.