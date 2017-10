Anisia Gafton se transformă în Mădălina Manole, la "Te cunosc de undeva!": "Pe scenă, am simțit o emoție foarte puternică și ciudată"

Moment emoționant sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, când Anisia Gafton o va imita pe Mădălina Manole. Transformarea Anisiei le va înlăcrima ochii juraților și concurenților de la canapea.

“Mi-am adus aminte de turneele pe care le-am făcut cu Mădălina, de nopțile noastre de somn și nesomn, de toate poveștile noastre, ca fetele. A fost un moment foarte emoționant”, spune actrița Adriana Trandafir, una dintre concurentele acestui sezon.

Pentru acest rol, cel mai greu i-a fost Anisiei să-și rețină lacrimile, acolo, pe scenă: “Pe scenă, am simțit o emoție foarte puternică și ciudată. Nu mi-a fost ușor, pentru că abia m-am abținut să nu-mi dea lacrimile”, spune aceasta. Anisia mai spune că fredona de mică melodiile Mădălinei. “Cel mai mult îmi plăcea “Fată dragă”. Celelalte cântece mi se păreau triste. Îmi plăcea mult timbrul ei vocal. Avea o voce deosebită, transmitea foarte mult atunci când cânta”, mai spune concurenta de la “Te cunosc de undeva!”.

Ce piesă din repertoriul Mădălinei Manole va cânta Anisia Gafton și cum vor aprecia jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan transformarea ei, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție “Te cunosc de undeva!”, prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Nu pierde transformările spectaculoase din emisiunea Te cunosc de undeva, intră pe Antena Play: https://goo.gl/mJ7LTV. Şi dacă nu eşti in fata televizorului, poţi urmări LIVE emisiunea de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!