CEA MAI MUZICALĂ EMISIUNE A TOAMNEI! Au început filmările pentru noul sezon ”Te cunosc de undeva!” CRBL, Cezar Ouatu, Alin Pascal și Sebastian Muntean intră în jocul transformărilor!

CRBL, Cezar Ouatu, Alin Pascal, Sebastian Muntean, Lidia Buble, Ramona Bădescu, Adriana Trandafir, Julie Mayaya și Anisia Gafton sunt concurenții din sezonul XII ”Te cunosc de undeva!”

CRBL, Cezar Ouatu, Alin Pascal și Sebastian Muntean întregesc lista concurenților celui de-al 12-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, programat pentru această toamnă, la Antena 1.

“Îmi doream foarte mult să particip la “Te cunosc de undeva!”, pentru că este o emisiune care îți permite să-ți depășești limitele și asta în fața unei țări întregi. Sunt foarte fericit să particip și sunt și mai fericit că am găsit aici o echipă de producție cum nu am mai întâlnit. Pe de altă parte, am deja temerile mele. Cel mai teamă îmi este de momentul când va trebui să joc roluri de femei, pentru că mi se pare imposibil să te miști și să ai aerul unei femei. Am început că le studiez mimica feței, să urmăresc ce fac cu mâinile, cum stau pe scaun și cred că sunt pe drumul cel bun” , spune interpretul și violonistul Alin Pascal, fiul cunoscutei cântărețe de muzică populară Matilda Pascal-Cojocărița.

“M-am simțit flatat că am fost luat în considerare pentru proiectul “Te cunosc de undeva!”. Până să ajung la clasamente, personaje, tocuri si peruci, am înțeles că simpla mea participare este un câștig personal și că mulți își doresc să ajungă pe o astfel de scenă, în fața a milioane de români. Mă simt norocos”, adaugă interpretul Sebastian Muntean.

CRBL, câștigător al primului sezon “Te cunosc de undeva!”, este la a patra sa participare în show-ul transformărilor. “Mi-am dorit să revin la “Te cunosc de undeva!”, pentru că am foarte multe amintiri plăcute din sezoanele trecute. Am rămas prieten cu aproape toată echipa de filmare și îmi era dor de juriu, de canapea, de ruletă și, bineînțeles, îmi era dor să încerc noi personaje. Urmează așadar încă un sezon plin de provocări. Pentru mine este o onoare să particip pentru a patra oară la acest show”, spune CRBL.

La rândul său, Cezar Ouatu, câștigător al celui de-al șaptelea sezon, urcă pentru a treia oară pe scena show-ului transformărilor. “M-am bucurat enorm când mi s-a propus să revin la “Te cunosc de undeva!”. Mi-am dorit asta, în primul rând motivat de reacția oamenilor care mă recunoșteau pe stradă, care îmi spuneau cât de senzaționale au fost transformările mele și care mă îndemnau să revin. Dincolo de acest aspect, eu cred că mai am multe de oferit în acest show. Consider că aceste două sezoane la care am participat în calitate de concurent au fost doar de încălzire. Și mai cred că în acest al treilea sezon voi atinge apogeul transformărilor mele de la “Te cunosc de undeva!””, declară Cezar Ouatu.

Alături de Cezar Ouatu, CRBL, Alin Pascal și Sebastian Muntean, în cel de-al 12-lea sezon al show-ului vor concura Lidia Buble, Ramona Bădescu, Adriana Trandafir, Julie Mayaya și Anisia Gafton.

Cât de bine vor reuși cei nouă concurenți să imite primele personaje care le-au picat la ruletă, telespectatorii Antenei 1 vor vedea, în curând, în prima ediție a celui mai nou sezon “Te cunosc de undeva!”.

Dar să nu uităm și de partea feminină. Lidia Buble, Adriana Trandafir, Ramona Bădescu, Anisia Gafton și Julie Mayaya sunt concurentele celui de-al 12-lea sezon al transforming show-ului “Te cunosc de undeva!”, care va începe, în această toamnă, la Antena 1.

"Recunosc că, de multă vreme, am fost curtată să particip la această "haiducie" și am refuzat mereu, pentru că nu am avut curajul și nici timpul necesar. Din fotoliul telespectatorului, "Te cunosc de undeva!" este o emisiune de divertisment spumoasă, amuzantă și plină de neprevăzut, cu invitaţi foarte talentaţi, speciali, care surprind mereu, dar știam cât de greu este și, mai ales, câtă muncă se află în spatele acestei emisiuni, atât din partea invitaţilor, cât și a echipei de realizatori. Se pare însă că lucrurile vin și se întâmplă atunci când trebuie și, mai ales, când le vine rândul. Participând la o altă emisiune de divertisment aici, la Antena 1, am avut o întâlnire cu toţi cei răspunzători de bunul mers al acestei emisiuni, cea mai longevivă dintre toate ţările în care s-a făcut până acum și, cu argumente foarte bine susţinute, m-au convins să spun da, să scap de toate fricile, complexele, îndoielile, neputințele și nesiguranţele mele care erau pe bună dreptate întemeiate, mai ales că sunt decana de vârstă a tuturor invitaţilor, din ediţiile de până acum", marturisește cunoscuta actriță Adriana Trandafir.

“Această “emisiune-ispită” mi-a intrat prima dată la suflet acum trei ani de zile, ca un ghimpișor. De-a lungul timpului, revenea din ce în ce mai puternică “ispita”, până când am hotărât să intru în acest “joc” dificil. Am o oarecare teamă că nu voi fi la nivelul așteptărilor, dar sunt sigură că o s-o depășesc”, adaugă interpreta și actrița Ramona Bădescu.

Anisia Gafton și-a dorit să vină la “Te cunosc de undeva!” pentru că, spune ea, „îmi place foarte mult emisiunea și pentru că, da, pot să imit”. Nu-i este frică de nimic și și-a făcut deja o listă cu personajele care speră să-i pice la ruletă. “Mi-ar plăcea să le imit pe Maria Tănase, Mădălina Manole, Marilyn Monroe, Sofia Vicoveanca, Duffy, Ruby, Bonnie Tayler sau Marina Voica. De asemenea, mă bucur că echipa este foarte unită și frumoasă, iar concurenții foarte prietenoși. Practic mergi acolo ca în vacanță, să te distrezi. Sunt fericită și cred că am avut noroc să fac parte din echipa aceasta”, mai spune actrița de stand-up comedy.

Julie Mayaya consideră o provocare venirea ei la “Te cunosc de undeva!. “Sunt convinsă că va fi o experiență care-mi va testa limitele și din care voi avea foarte multe de învățat. Mă sperie însă faptul că în anumite situații voi fi nevoită să port lentile de contact. Asta pentru că nu am mai purtat niciodată și stiu că am ochii sensibili. Mă mai sperie si faptul că trebuie să renunț la unghiile mele lungi și îndrăznețe și, nu în ultimul rând, faptul că părul meu afro reprezintă o adevărată provocare pentru stiliști” , spune solista cu origini congoleze.

La rândul ei, Lidia Buble, aflată la a doua sa participare la “Te cunosc de undeva!”, mărturisește că și-a dorit mult să revină pe scena transforming show-ului. “Prima mea participare m-a maturizat foarte mult artistic, mi-a dat o mare încredere în mine, de la o ediție la alta. Cred că, de data asta, voi da și mai mult din mine și voi fi o "Wonder Woman", pe scenă (râde). Am mari emoții și sunt foarte nerăbdătoare să începem noul sezon” , spune Lidia Buble.

Care sunt primele personaje pregatite de inspirata ruletă pentru talentatele concurente ale acestui sezon, telespectatorii Antenei 1 vor afla, în curând, numai la "Te cunosc de undeva!".

