Concurentul de la „Te cunosc de undeva!” a renunțat la medicină în 2005. Dacă nu ar fi devenit cântăreț, Alex Vasilache ar fi fost ginecolog sau foniatru

Alex Vasilache, solistul trupei Jukebox, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea, din 18 februarie, ora 20.00, în postura de concurent al show-ului “Te cunosc de undeva!”, nu și-a dorit dintotdeauna să fie pe scenă.

Alex a absolvit Facultatea de Medicină însă, în 2005, a luat hotărârea să renunțe la cariera de medic, pentru muzică. “Cânt dintotdeauna. Am mostenit „darul" de la întreaga mea familie. Însă momentul de răscruce a fost, probabil, în 2005, când am ales să renunț la cariera de medic. Atunci am realizat că nu pot trăi fără muzică. Pot spune liniștit că este singurul drog de care nu mă pot lăsa”, a explicat Alex.

Dacă medicina ar fi câștigat în defavoarea muzicii, Alex Vasilache ar fi vrut să aleagă între două specialități: obstetrică - ginecologie și ORL. “Sunt două specialități din care aș fi vrut să aleg. Prima este obstetrică-ginecologie, pentru că nașterea unui copil este singura minune în care cred, iar a doua optiune ar fi fost ORL - foniatrie -, ca să repar voci”, mai spune acesta.

Cum îi ajută Alex pe colegii din trupa sa, Jukebox, atunci când aceștia îi cer sfaturi medicale, ne spune chiar el: “Îi trimit la medic (râde). Medicina a rămas undeva departe, în trecut, cu facultatea, cu stagiatura. Câteodată pare atât de îndepărtată, că mă întreb dacă perioada aceea a existat vreodată”, mai spune Alex Vasilache.

Cum va reuși solistul trupei Jukebox să realizeze transformările pregătite pentru el de ruleta personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea începând de sâmbătă, 18 februarie, de la ora 20.00, odată cu debutul noului sezon “Te cunosc de undeva!”.

