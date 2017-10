Înainte să urce pe scena de la "Te cunosc de undeva!", Cezar Ouatu și-a imitat personajele în fața mamei sale

Misiune dificila pentru Cezar Ouatu, sambata, 7 octombrie, de la ora 20.00, la "Te cunosc de undeva!", cand va trebui sa imite, in acelasi timp, doua personaje: Luciano Pavarotti si Barry White.

"Dificultatile pentru acest dublu personaj au fost, in primul rand, vocale, de trecere din registrul grav in cel acut, pentru ca avem doua voci masculine cu registre diferite, grav, de bas, al lui Barry White, si de tenor, al maestrului Pavarotti. Au fost dificile si schimbarile de profil de pe scena, unde era necesara o mare atentie la detalii", spune Cezar.

Concurentul de la "Te cunosc de undeva!" a pregatit cu mare atentie acest dublu personaj. A ascultat foarte mult piesa pe care o va interpreta, incercand sa se identifice din punct de vedere vocal atat cu Barry White, cat si cu Luciano Pavarotti si a studiat acasa, in oglinda din baie, grimasele si mimica celor doua personaje. Inainte de a urca pe scena de la "Te cunosc de undeva!", Cezar a facut o repetitie generala in fata unui jurat special, mama sa.

"Am facut o singura repetitie finala, cu telefonul in mana, pe scena, la filarmonica (n.n. Filarmonica din Ploiesti), in fata mamei mele, care este un jurat extrem de exigent si care mi-a facut anumite sugestii interesante in privinta interpretarii. Chiar daca ea nu este muzician, are o ureche muzicala, un instinct si un fler artistic foarte bune. Asadar, inainte sa apar pe scena de la "Te cunosc de undeva!", am avut o mica jurizare, pe scena filarmonicii, in fata marelui meu jurat, mama", mai spune Cezar.

Cum vor aprecia juratii Ozana Barabancea, Andreea Balan, Andrei Aradits si Aurelian Temisan transformarea lui Cezar Ouatu, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sambata, 7 octombrie, de la ora 20.00, intr-o noua editie a show-ului "Te cunosc de undeva!".

