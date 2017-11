La trei ani după ce oamenii veniți să vadă premiera Star Wars toceau covorul din holul cinematografului, a doua parte din prima trilogie, "Imperiul Contraatacă”, devenea cel mai bun film al tuturor timpurilor

În 1977, săbiile laser, jedi sau bikinii de cupru erau termeni exotici pentru oameni, iar ''Forța fie cu tine'' încă nu se transformase într-un salut atât de iubit și folosit. Însă, toate aceste lucrurile făceau pași către realitate. O realitate frumos ambalată, primită de public cu un entuziasm fantastic.

Lui George Lucas i se datorează nebunia care a scris istorie în cinematografie. Pe atunci, un tânăr regizor de 33 de ani pregătea cel de-al treilea film al său, o saga intergalactică despre lupta dintre bine și rău, avându-l în prim-plan pe Luke Skywalker, un băiat fermier cu un trecut vag. Patruzeci de ani mai târziu, Star Wars devenea cea mai profitabilă franciză cinematografică din toate timpurile, generând peste 7,7 miliarde de dolari, iar religia Jedi este chiar recunoscută oficial în mai multe țări.

În '77, prin primăvară, ”Războiul Stelelor - O nouă speranță”, primul film din seria ”Star Wars”, strânge cei dintâi spectatori: sute de mii de oameni, cozi interminabile

Premiera a avut loc la Chinese Theatre din Hollywood unde au fost organizate proiecții de cinci ori pe zi, cu casa închisă, timp de peste un an, conform istoricului Levi Tinker, care a povestit pentru AFP că mulțimile de oameni veniți să vadă filmul au tocit pur și simplu covorul chinezesc, țesut de mână, din holul cinematografului.

Două continuări, "The Empire Strikes Back" (21 mai 1980) și "Return of the Jedi" (25 mai 1983) au adunat încasări de peste 450 de milioane de dolari fiecare, la nivel mondial.

Un sondaj al revistei Empire, din 2014, la care au participat peste 250.000 de iubitori ai filmului, a stabilit că „Imperiul Contraatacă / Star Wars: The Empire Strikes Back”, al doilea lungmetraj din franciza SF ”Războiul stelelor”, regizat de George Lucas în 1980, este cel mai bun film din toate timpurile.

"Este un adevărat privilegiu să văd că filmul meu ocupă primul loc în acest top. Este un film plin de emoţie, dar într-un fel diferit faţă de «Star Wars: Episode IV - A New Hope». Este puţin mai matur, mai adult", declara regizorul, la acel moment.

Filmul continuă povestea războinicilor din Cosmosul Infinit împotriva maleficului Imperiu, începută în 1977. Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford) și prințesa Leia (Carrie Fisher) trebuie să apere Universul de furia lui Darth Vader. După ce a fost înfrânt într-o primă fază, Imperiul pregătește o strategie pentru a redobândi supremația absolută. Luke îl caută și îl găsește pe Yoda, faimosul maestru Jedi. Acesta îl va ajuta în lupta sa cu Vader.

Filmarea intro-ului, „Imperiul Contraatacă / Star Wars: The Empire Strikes Back”

„ Este o perioadă neagră pentru Rebeliune. Deși Steaua Morții a fost distrusă, trupele imperiale au alungat forțele rebele din baza lor secretă urmărindu-i prin toată galaxia. Scăpând de temuta Flotă Imperială, un grup de luptători pentru liberate conduși de Luke Skywalker au stabilit o nouă bază secretă pe îndepărtata lume de gheață a planetei Hoth. Maleficul lord Darth Vader, obsedat de găsirea tânărului Skywalker, a trimis mii de sonde teleghidate în cele mai îndepărtate colțuri ale spațiului...”.

Tehnica excepțională, folosită la acea vreme, pentru realizarea personajelor, care par incredibil de umane, în ciuda efectelor speciale folosite, dar și jocul actorilor au adus încasări de peste 315 milioane de dolari.

"Imperiul contraatacă" apare în top 20 al filmelor cu cele mai bune box-office-uri din istoria cinematografiei.

