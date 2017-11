STAR WARS| Revenge of the Sith / Răzbunarea Lorzilor Sith, cel mai scump film din seria „Războiul stelelor”! Este episodul la care nu ai voie să te uiți dacă ai mai puțin de 13 ani

The Revenge of the Sith este cel mai întunecat film din seria „Star Wars”, plin de acțiune și cu un scenariu bine pus la punct. Acesta dezvăluie modul în care are loc transformarea fizică dar și psihologică a lui Anakin în Darth Vader, care este ars pe tot corpul, rămâne fără mâini și fără picioare și este ținut în viață de un costum special.

Filmul „Răzbunarea Lorzilor Sith” a fost lansat în 2005, scris și regizat de către George Lucas. A fost al șaselea film din seria Războiul Stelelor. The Revenge of the Sith este al treilea episod din a doua trilogie a cărei acțiuni se petrece înaintea celei dintâi.

Chiar dacă este prima trilogie în ordinea desfășurării acțiunii în Universul Războiul stelelor, ea este de fapt a doua deoarece este făcută la 16 ani după ce prima trilogie rula în cinematografe. Toată acțiunea filmelor se petrece în jurul personajului Anakin Skywalker. În episodul III Republica este înlocuită de Imperiu, marele masacru Jedi este pus la cale de Lordul Darth Sidious prin ordinul 66, iar Anakin Skywalker devine mâna dreapta a Împăratului (Darth Sidious) cunoscut în celelalte 3 episoade ca Darth Vader.



Hayden Christensen în rolul lui Anakin Skywalker, devenit, mai târziu, Darth Vader

Răzbunarea Lorzilor Sith a fost cel mai scump film din seria „Star Wars” și este catalogat ca al doilea cel mai scump film din întreaga lume. Primul loc este câștigat de producția „Harry Potter și Pocalul de Foc”. A avut încasări de 850 de milioane de dolari, în timp ce investiția a fost de 113 milioane de dolari.

Al treilea film din a doua trilogie „Star Wars” continuă seria premierelor. Este primul episod din „Războiul stelelor” interzis copiilor sub 13 ani, deoarece conține secvențe de violență sau scene care pot avea un puternic impact emoțional. În special scenele în care Darth Vader este acoperit de lavă și rămâne desfigurat pot traumatiza orice spectator.

Acțiune și suspans

Acțiunile din film se petrec la trei ani după acțiunile întâmplate în „Atacul Clonelor”. Cavalerii Jedi încep să se răspândească în galaxie conducând o mare armată de clone împotriva Separatiștilor. După ce Cancelarul Palpatine este răpit, Maestrul Jedi Obi-Wan Kenobi și fostul său ucenic Anakin Skywalker sunt trimiș să îl ucidă pe Generalul Greivous. Mai târziu, iese la iveală faptul că Palpatine este un sinistru Lord Sith pe nume Darth Sidious ce avea ca plan principal să cucerească galaxia și să distrugă Ordinul Jedi.

Costumul lui Darth Vader, la care au visat generații întregi

Masca purtată de Anakin Skywalker, transformat în Darth Vader, a devenit jucăria preferată a multor copii. Reprezintă un simbol pentru seria Star Wars. Costumul lui Darth Vader a avut un buget inițial de 1173 de dolari. Designerul John Mollo s-a inspirat din armura soldaților din Primul Război Mondial și din cea a naziștilor.

Mai jos, a fost surprins David Prowse în timp ce se pregătea să filmeze pentru filmul „A new hope”

„Toate piesele acestui puzzle vor fi puse cap la cap și adevărul va fi dezvăluit“, promitea regizorul și scenaristul George Lucas, care închide astfel ciclul început în 1977 cu Star Wars: Episode IV A New Hope / Războiul stelelor.

Filmul a primit multe recenzii pozitive și aprecieri din partea fanilor datorită efectelor speciale, scenariului, interpretării actorilor și suspansului creat.

