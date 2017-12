Star Wars: "Trezirea Forţei", filmul cu cele mai mari încasări din istorie. În primele 12 zile de la lansare, pelicula a strâns UN MILIARD de dolari. România, pe locul 5!

În decembrie 2015, întreaga lume vuia despre lansarea celui de-al şaptelea episod din cea mai cunoscută epopee spaţială: " Star Wars - The Force Awakens". Cu mic, cu mare, toţi s-au strâns în cinematografe pentru a vedea continuarea poveştii din “RETURN OF THE JEDI” şi în România. De 182 de ori a rulat “Trezirea Forţei” în primul weekend, plasându-ne pe locul al cincilea în lume ca încasări