"Titanic" fără Leonardo DiCaprio? Kate Winslet a dezvăluit ce actor celebru nu a reușit să obțină rolul

Imaginați-vă "Titanic-ul" fără Leonardo DiCaprio în rolul Jack Dawson. Dificil, deoarece personajul părea că i se potrivește mănușă. Și cu toate acestea, această variantă era cât pe ce să devină realitate, scrie luni Huffingtonpost.fr, pe marginea dezvăluirilor făcute de actrița Kate Winslet, partenera actorului din film.

Invitată la emisiunea Late Show a lui Stephen Colbert de joi, 30 noiembrie, Kate Winslet a mărturisit că la audiția pentru rolul lui Rose l-a avut drept partener pe Matthew McConaughey ("True Detective", "Interstellar"), nu pe Leonardo DiCaprio.

"Am făcut o audiție cu Matthew, nu-i ciudat?" Nu am mai spus niciodată acest lucru public. Am făcut o audiție cu Matthew și a fost uimitor", a declarat cunoscuta actriță.

Deși actorul părea a fi prima alegere a studiourilor Paramount, care produceau filmul, Kate susține că regizorul James Cameron ar fi fost acela care ar fi insistat ca Leo DiCaprio să primească rolul.