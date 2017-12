Cea mai tare urare de Crăciun din istoria României. Oamenii s-au oprit pentru a mai citi o dată!

Că românul are simțul umorului nu mai e o noutate, însă ingeniozitatea co-naționalilor noștri stârnește, în fiecare an, hohote de râs. Este și cazul unui angajat șugubăț, care a reușit să-i facă pe colegii săi să aibă o zi mai bună după ce a lipit un mini-afiș pe geamul automatului de sucuri și ducliuri din sediul firmei la care lucrează.

Pe hârtie, omul nostru a scris celebra urare de Crăciun a vorbitorilor de limbă engleză într-o română neaoșă. Mai exact. „We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year”, a devenit „Ui uiș iu ă meri crismăs end ă hepi niu iăr” !!!