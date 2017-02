Foto! A născut un băieţel, însă doctorul ezita să i-l arate! Până şi medicul a rămas blocat de ce avea pe cap

Orice părinte aşteaptă cu mare nerăbdare să îşi vadă pentru prima oară copilul. Desigur, este şi cazul acestor tineri din Marea Britanie

Cei doi însă au avut parte de o întâmplare neaşteptată odată cu naşterea băieţelului lor. Pe lângă faptul că bebeluşul avea un păr foarte bogat, podoaba capilară era de culoare... albă!

Medicul care a ajutat-o pe femeie să nască a fost atât de şocat încât nu ştia dacă să îl arate proaspetei mămici sau nu. "Nu am mai întâlnit aşa ceva şi am adus ceva copii pe lume", a spus acesta, conform The Mirror.

Nu se ştie încă motivul pentru care micuţul s-a născut astfel, mai ales că toate analizele arată că este perfect sănătos.