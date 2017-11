26 de ani fără Freddie Mercury. Un izvor nesecat de energie și dăruire, care a inspirat sute de artiști. Printre ei și vedetele noastre autohtone. Șerban Copoț a făcut un moment memomorabil la "Te cunosc de undeva"

Pe 24 noiembrie 1991, după ce a fost testat seropozitiv, Mercury se stingea. Astăzi ar fi putut să ajungă la vârsta venerabila de 71 de ani şi, cu siguranţă, ne-ar fi incantantat la fel de tare cum a făcut-o până la sfârşitul toamnei din '91.

În amintirea marelui artist, vă prezentăm un top al celor mai bune interpretări ale pieselor sale.

A doua gală LIVE a X Factorului de anul trecut ni l-au adus pe Freddie Mercury mai aproape. Marcel Roșca a interpretat piesa ”The show must go on”, de la Queen.

Însă transformările izbitoare au avut loc la "Te cunosc de undeva. Şerban Copot a reuşit să ne cucerească prin interpretare şi gestica, după ce l-a studiat îndeaproape pe Freddie.

Piesa "The Great Pretender" a adus o părticică din ce a însemna artistul în muzică internaţională. Iar simpaticul prezentator de la iUmor şi-a dus momentul la bun sfârşit cu eleganţă şi profesionalism. A fost aplaudat frenetic!

Un travesti impresionat a fost pus în scenă de Ellie White, fosta solista de la DJ Project, căreia ruleta i-a oferit o piesă sensibilă - "Living on my own". Asemănarea cu Freddie a fost cât se poate de reală, iar mişcările atent studiate.

O altă piesă sensibilă, dar, în acelaşi timp, antrenantă a fost readusa la viaţa de Liviu Teodorescu pe scenă de la "Te cunosc de undeva". "Somebody to love" i-a provocat sufletul de artist tânărului nostru talentat. Şi i-a ieşit cu brio! Să nu mai vorbim despre asemănarea fizică.



"Little things called love" a fost o altă demonstraţie de forţă, pe scenă de la "Te cunosc de undeva". Momentul lui Daniel Max Dragomir a avut de toate: energie, voce şi joc de scenă.