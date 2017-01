Alexandra Stan a lansat azi clipul "9 lives" ft Jahmmi

Alexandra Stan începe anul în forţă prin lansarea videoclipului "9 lives", piesa de pe albumul «Alesta», lansat în România pe 9 martie anul trecut. După turneul de promovare în Asia, în primăvară anului trecut, difuzări în topurile muzicale internaţionale şi numeroase apariţii publice, dar şi datorită succesului unor piese precum “We Wanna”, “I did it mama”, “Balans”, “Ecoute” şi “Boom Pow”, Alexandra Stan s-a hotărât să filmeze încă un clip pentru o piesă de pe acest album.

"9 lives" de-al 6-lea single de pe albumul “Alesta” pentru care artista a filmat clip. “Piesa este despre puterea de a te ridica şi de a te reinventa. Clipul l-am filmat în Constanţa, în locurile dragi mie, aici unde am cea mai bună energie. Am ales că locaţii portul maritim, valea portului dar şi parcul din copilăria mea. Chiar dacă a fost destul de frig, echipa cu care am lucrat şi faptul că am filmat acasă au transformat totul într-o experienţă frumoasă.” povesteşte Alexandra.

Videoclipul a fost filmat şi regizat de Criss Blaziny, artistul cu care Alexandra a colaborat şi pentru piesă “Au gust zilele”, lansată vara trecută.

Piesa e produsă de bulgararul, Boris Milanov, şi este feat cu un artist reggae tot din Bulgaria, Jahmmi.