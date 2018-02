Alexandra Stan a lansat Mami, primul ei single din 2018!

Alexandra Stan a lansat azi primul ei single din 2018: Mami!

Anul 2018 a început în forță pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens în studio, finalizând cel de-al patrulea album, iar acum lansează single-ul “MAMI”.

Numele noii piese dă și titlul albumului omonim, care va fi lansat în curând în Japonia, urmând ca mai apoi să apară și internațional.

În noul videoclip, Alexandra Stan reprezintă femeia latină, iubitoare și senzuală, surprinsă în bucătărie în timp ce gătește, iar mintea îi zboară la “papi”, care o face să viseze cu ochii deschiși.

Cu toate că videoclipul piesei a fost filmat în România, sub regia lui Bogdan Păun și a directorului de fotografie Alexandru Mureșan, inspirația acestuia a fost una mexicană, cu multă culoare, mișcări senzuale și o atmosferă latino. Iar pentru styling, artista a lucrat cu Ovidiu Buta.

Link video: https://youtu.be/1fz1C6milR4

Și cum nimic nu este întâmplător, astăzi, în ziua lansării videoclipului, Alexandra Stan se află în vacanță în Puerto Escondido, Mexic, simțind și trăind starea videoclipului chiar în țara de unde a și venit inspirația, după cum spune: “Ideea clipului ne-a venit gândindu-ne la Mexic și uite că acum în ziua lansării mă aflu chiar în locul cu pricina, unde mă bucur de soare, briza oceanului și de mâncarea delicioasă, în special tacos. Sunt “Mami”, sunt iubitoare, mă simt mama tuturor băieților în căutare de atenție și dragoste, mă simt împlinită și fericită cu feminitatea mea”.

Pentru piesa “MAMI”, artista a lucrat cu producători din Los Angeles, precum Simon Says, iar muzica și versurile sunt compuse de Alexandra Stan împreună cu Katie DiCicco.

Music wrote by: Alexandra Stan, Katie DiCicco

Lyrics wrote by: Alexandra Stan, Katie DiCicco

Produced by Simon Says

Mixed and Mastered by Serge Courtois

Video: NGM Creative Director: Bogdan Paun

DOP: Alexandru Muresan

Styling: Ovidiu Buta Styling

Assistant: Ely Adam

Make up: Alexandra Craescu

Hair: Claudiu Alex Sarghe

MAMI ( lyrics)

1st Verse

Run into my tidal wave

Crash into me

Your lovinʼ is what I crave

Be my tsunami

Pre-chorus:

Say you can be my satisfier

Say you can turn my flame higher

Say you can be my satisfier

Ta ta ta ta ra ra

Ta ta ta ra ra

Chorus:

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

Cause you shake me like a Tsumani

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

Cause you shake me like a Tsumani

Post Chorus:

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

2nd Verse:

Come a little closer de mi

Toreador

Toca me, papito

Dame tu amor

Got my body shaking for ya

Need some more

I just need some more

Got me begginʼ for it

Pre-chorus:

You can be my satisfier

Say you can turn my flame higher

Say you can be my satisfier

Ta ta ta ta ra ra

Ta ta ta ra ra

Chorus:

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

Cause you shake me like a Tsumani

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

Cause you shake me like a Tsumani

Post Chorus:

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Bridge:

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

( Cause you shake me like a tsunami)

Cʼest cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

(I love it when you call me Mami)

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Chorus:

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

Cause you shake me like a Tsumani

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

Cause you shake me like a Tsumani

Post Chorus:

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest impossible

Cʼest incroyable

Cʼest cʼest impossible