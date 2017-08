Ce s-a ales de superba domnișoară care a apărut în videoclipul piesei „Eroina”, al trupei Carla's Dreams. Victoria, nu avem cum să te uităm!

Pe 20 ianuarie 2016, videoclipul “Sub pielea mea” al moldovenilor de la Carlas’s Dream era difuzat pentru prima dată la tv. Unii „privitori” au găsit similitudini între clip și pelicula “Fifty Shades of Grey”. La fel ca protagonista filmului, „eroina” din clipul juratului „X Factor” impresiona publicul cu frumusețea ei.

„Eroina”, pe numele ei real, Victoria, este un fotomodel de peste Prut, pe care „internauți” au aflat că se ascunde pe Facebook se ascunde sub pseudonimul Wika Wikiss. Frumoasa şatenă povestea atunci că a văzut anunțul artiștior din întâmplare și s-a decis ad-hoc să își încerce norocul.

“A fost ceva spontan pentru mine, am citit anunțul, am selectat câteva poze și le-am trimis. Simplu de tot. Nu pot să zic că nu m-a incomodat scenariul. A fost o provocare pentru mine și o barieră pe care am putut să o depășesc, cu ajutorul echipei, desigur. Mai ales că piesa chiar din prima mi-a intrat sub piele”, povestea anul trecut Victoria.

De atunci, viața Victoriei s-a schimbat în bine. Nu numai că a avut multe apariții pe podium, ci, pasionată de fashion, tânăra și-a lansat un magazin online de haine.

Cumpărătorii nu au întârziat să apară, așa că „Eroina” nu duce lipsă de clienți, făcând ceea ce îi place.