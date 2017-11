Doliu în muzică! Cântăreţul country Mel Tillis a murit la vârsta de 85 de ani

Cântăreţul country Mel Tillis, cunoscut pentru piese ca „Ruby, Don’t Take Your Love to Town”, cu o carieră de peste şase decenii şi colaborator al lui Kenny Rogers şi George Strait, a murit duminică la vârsta de 85 de ani.

Tillis a murit la un spital din Ocala, Florida, unde se afla internat. Aparent, cauza morţii a fost o insuficienţă respiratorie, însă artistul suferea de mai bine de un an de o boală a aparatului digestiv.

Membru al Country Music Hall of Fame şi Grand Ole Opry, Tillis a înregistrat mai mult de 60 de albume şi a scris cântece pentru cântăreţi ca George Strait, Kenny Rogers şi Ricky Skaggs.

Şase dintre piesele lui, precum „I Ain’t Never”, „Coca-Cola Cowboy” şi „Southern Rains”, au ajuns pe primul loc în topurile country.

Lonnie Melvin Tillis, în Florida, el a devenit unul dintre cei mai căutaţi compozitori din Nashville, în anii 1960-1970. Catalogul său cuprinde aproximativ 1.000 de cântece, dintre care 600 au fost cântate de alţi artişti.

Cel mai cunoscut cântec al său a fost „Ruby, Don’t Take Your Love to Town”, interpretat de Kenny Rogers, care a ajuns în top 10 al Billboard în 1969.

Între distincţiile pe care le-a primit se numără National Medal of Arts, oferită de Barack Obama în 2012.