"In the Army Now", hit-ul anilor '80 care, de astăzi, a rămas fără vocea lui Rick Parfitt. Solistul legedarei trupe Status Quo, a murit la vârsta de 68 de ani.

Rick Parfitt, chitaristul trupei Status Quo, a murit într-un spital din Spania la vârsta de 68 de ani, a anunţat managerul artistului, citat de BBC.

Muzicianul britanic a fost spitalizat în cursul zilei de joi şi a murit sâmbătă din cauza unei infecţii severe, în urma unor complicaţii medicale apărute după o accidentare la un umăr.

Rick Parfitt intenţiona să se lanseze într-o carieră solo şi voia să publice un album şi o autobiografie în anul 2017.În octombrie, artistul a anunţat că a luat decizia de a nu mai susţine concerte alături de trupa Status Quo.

Artistul britanic a suferit un infarct în luna iunie, după un concert susţinut de grupul Status Quo în Turcia, şi a fost nevoit să se retragă apoi din turneul pe care formaţia britanică l-a susţinut în această toamnă.

Simon Porter, managerul trupei Status Quo, a spus că Parfitt ”a murit” pentru câteva minute, după un infarct masiv, în luna iunie, care i-a cauzat chitaristului ”deficienţe cognitive de intensitate medie”.

În schimb, Rick Parfitt l-a contrazis în octombrie şi a spus că era ”perfect vindecat”. Chitaristul a fost înlocuit în trupa Status Quo cu Richie Malone.Rick Parfitt s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimii ani - inclusiv un cancer al gâtului în 2005 şi in infarct în 2011.

Status Quo a anulat o serie de concerte în 2014, după ce medicii i-au recomandat lui Rick Parfitt să se odihnească, în urma unei operaţii de corectare a unei probleme medicale ce a apărut după un cvadruplu bypass, suportat de rockerul britanic în 1997.

Status Quo este un grup boogie - hard rock britanic, înfiinţat în 1962 la Londra, de liceenii Francis Rossi şi Alan Lancaster. Iniţial, grupul se numea The Spectres, dar, după mai multe schimbări de componenţă, a adoptat numele The Status Quo la sfârşitul anului 1967 şi a devenit Status Quo în 1969. Tripa britanică a lansat numeroase piese de succes, iar peste 60 dintre ele au ocupat poziţii fruntaşe în topul din Marea Britanie. Cele mai cunoscute titluri dintre single-urile lansate de formaţia britanică sunt ”Rockin' All Over the World”, ”In The Army Now” şi ”Whatever You Want” şi ”Come on You Reds”.