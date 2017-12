Jay Z a lansat clipul piesei, „Family Feud”, în care cântă despre infidelitatea sa în căsnicia cu Beyonce: "Un bărbat care nu are grijă de familia lui nu poate fi bogat"

Jay-Z a lansat vineri un videoclip pentru o melodie intitulată „Family Feud”, în care cântă despre suferinţa pe care a cauzat-o infidelitatea sa în căsnicia cu Beyonce. Rapperul american apare în videoclip alături de cântăreaţă şi de fiica lor cea mare, Blue Ivy, în vârstă de 5 ani.

O parte din videoclip este filmată într-o biserică, materialul fiind dedicat importanţei legăturilor de familie.

„Cu toţii pierdem atunci când apar conflicte în familie. Un bărbat care nu are grijă de familia lui nu poate fi bogat”, apare Jay-Z cântând în acest videoclip.

„Family Feud” este cel mai recent videoclip lansat în cadrul albumului „4:44” al rapperului Jay-Z, în care el răspunde acuzaţiilor de infidelitate pe care soţia lui, Beyonce, i le-a adus în albumul ei, „Lemonade” (2016), recompensat cu Grammy.

Întregul videoclip poate fi văzut pe platforma Tidal, pe care a fost lansat cu exclusivitate.

Jay-Z, în vârstă de 48 de ani, a confirmat în cadrul unui interviu acordat în noiembrie publicaţiei The New York Times că i-a fost infidel cântăreţei Beyonce.

Albumul „4:44”, despre dragoste, viaţă şi probleme sociale, a fost privit în mare parte drept o formă a artistului de a îi cere iertare soţiei sale.

Jay-Z şi Beyonce s-au împăcat, iar în iunie au devenit părinţii unor gemeni - Rumi şi Sir.

Videoclipul, cu durata de nouă minute, a fost regizat de Ava DuVernay. Acesta o prezintă pe Blue Ivy ajunsă la maturitate, alături de alte femei de culoare, interpretate de actriţele Mindy Kaling, Rosario Dawson, America Ferrera, Thandie Newton şi Niecy Nash, care par să conducă lumea.

Jay-Z este nominalizat la opt categorii la Premiile Grammy 2018. Albumul „4:44” a fost nominalizat la categoriile „Record of The Year”, „Song of The Year” (cu piesa care dă titlul albumului), „Album of The Year”, la toate cele care privesc zona rap, precum şi la „Best Music Video”, pentru „The Story Of O.J.".

Cea de-a 60-a gală a premiilor Grammy - unde vor fi acordate trofee pentru 80 de categorii - va avea loc pe 28 ianuarie, la Madison Square Garden din New York.

Shawn Corey Carter, născut pe 4 decembrie 1969, cunoscut sub numele de scenă Jay Z, este rapper, producător şi antreprenor american. Jay Z este unul dintre cei mai bogaţi artişti din lume, cu o avere estimată la aproximativ 500 de milioane de dolari. Discurile artistului american, care a câştigat 21 de premii Grammy, s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.

Jay Z s-au căsătorit cu Beyonce pe 4 aprilie 2008. Fiica lor, Blue Ivy, s-a născut pe 7 ianuarie 2012, iar gemenii Rumi şi Carter s-au născut pe 13 iunie.