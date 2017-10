Lumea muzicii, în stare de şoc. Tom Petty, un celebru cântăreţ, a murit

Cunoscutul cântăreț și producător american Tom Petty a murit într-un spital din Santa Monica, după ce fusese transportat la spital în stare gravă.

UPDATE 23:00 Tom Petty a fost decuplat de la aparate, deoarece nu mai avea activitate cerebrală.

Potrivit site-ului tmz.com, Petty era ’inconștient, nu respira și era în stop-cardio-respirator’. El a fost transportat la spital, după ce echipele medicale sosite la locuința sa din Malibu au reușit să-i redea pulsul.

Petty (66 de ani) a cunoscut succesul în anii 70, când a făcut parte din trupa Tom Petty and the Heartbreakers, alături de care a lansat numeroase hituri: "American Girl", "Don't do me like that", "Breakdown". De-a lungul carierei, Petty şi colaboratorii săi au vândut peste 60 de milioane de albume.