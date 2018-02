MCulture lansează cel de-al treilea single de pe album: „Nu te las”

După prezentarea în avanpremieră a albumului „Naked Truth” în cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Drăghici lansează cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretată de Cristine Popaîntr-o manieră pop dance cu influențe dubstep. Piesa este produsă de Damian Drăghici în studioul Share The Talent Production.

„Sunt onorată să fac parte din proiectul MCulture! Pe lângă faptul că am avut fiecare dintre noi libertatea să ne interpretăm piesele în stilul propriu, am luat parte și la crearea acestui album, care după părerea mea, la ora actuală este gură de aer proaspăt de care au nevoie oamenii pentru a se regăși și retrăi momente frumoase din viața lor. Așa cum ne-a obișnuit pe toți, Damian Drăghici este cel mai în măsură să surprindă prin nonconformism și odată cu acest album să înceapă o schimbare. La început, nu știam exact cine și ce va interpreta, dar spre norocul meu, n-am ales eu piesa, ci ea m-a ales pe mine! Știu că mulți dintre noi ne regăsim în mesajul piesei și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să fiu lăsată să pun pe foaie si să-mi exprim sentimentele prin această piesă care, sper eu, va ajunge la inimile voastre!”, declară Cristine Popa.

„Cristine Popa a făcut parte din proiectul Mculture încă de la început, de la selecția pieselor. «Nu te las» a ales-o pe Cristine, este o piesa pentru care ea a și scris strofele în engleză și care i se potrivește ca stil muzical și ca personalitate”, adaugă Damian Drăghici.