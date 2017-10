Nonis G lansează "N-ai ce să-i faci", o continuare a hit-ului "Lăsaţi femeile să facă ce vor"!

Nonis G este artistul care a revoluţionat piaţă muzicală de la noi, odată cu piesă "Lăsaţi femeile să facă ce vor", care a adunat milioane de vizualizări şi aprecieri din partea fanilor. Mai mult de atât, nu a existat club în care să nu-i fi auzit celebra melodie, iar titlul acesteia a devenit o expresie uzuală, în rândul românilor.



Acum, artistul lansează noul single "N-ai ce să-i faci", o continuare a poveştii "Lăsaţi femeile să facă ce vor" , dedicat bărbaţilor, că răspuns la dorinţele acestora.



"De când am lansat 'LĂSAŢI FEMEILE SĂ FACĂ CE VOR' , toată lumea m-a certat, pentru că nu am lansat ceva şi pentru bărbaţi. Iată că, piesă 'N-ai ce să-i faci' vine că un răspuns la aceste dorinţe, dar şi că un STATEMENT, ce-mi poartă amprenta. Mi-am dorit un single amuzant, happy, cu care lumea să rezoneze, dar pe care sadanseze.

Eu sunt entertainer, aşa că, ador interacţiunea cu publicul, mai ales când se creează acea legătură magică cu muzică mea.În consecinţă,dacă radioul e dat la maxim şi clubul vibrează pe piesele mele SUNT MAGIC DE FERICIT!

"N-ai ce să-i faci', trebuie să o ai pe repeat şi să le laşi să facă ce vor! GOD is LOVE and LOVE is MUSIC." , spune Nonis G.



Cu o experienţă de foarte mulţi ani, dobandită ca dj în cluburile din România,

MC pentru numeroase evenimente, dar şi că dj la un post important de radio, Nonis G s-a hotărât că este timpul să lanseze un nou hit, pentru care a scris versurile şi compus linia melodică.