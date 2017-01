Piesa asta i-a înnebunit pe români! Sean Paul și Dua Lipa au dat lovitura cu "No lie". Aproape 8 milioane de vizualizări pe YouTube, la doar o săptămâna după lansare

Sean Paul şi Dua Lipa au dat lovitura! Colaborarea dintre cei doi le-a adus aproape 8 milioane de vizualizări , în doar o sapatamana de la lansare videoclipului oficial al piesei "No Lie". Videoclipul se află printre cele mai populare de pe YouTube România.

"Nu ştiu prea multe despre muzica ei, dar când îi aud vocea, ea e cel mai important lucru pentru mine. Există o mulţime de persoane care vin cu propuneri de noi artişti sau colaborări, dar uneori chiar dacă melodia e bună, nu îmi place vocea sau tonul persoanei.

În cazul lui Dua Lipa am apreciat lookul, vibe-ul şi vocea. Vocea e prima care mi-a "vorbit", dar vibe-ul e foarte sexy", a declarat artistul despre Dua Lipa, potrivit infomusic.ro.

Aceasta este o cântăreaţă britanică în vârstă de 21 de ani, devenită celebră la 14 ani, cântând coveruri după Christina Aguilera şi Nelly Furtado pe YouTube. Una dintre cele mai cunoscute piese ale ei, care s-a bucurat de succes este "Be The One".

Inițial, single-ul "No Lie" a fost lansat în 2016 şi a ajuns pe poziţia 44 în topul britanic. Noi credem ca este foarte tare! Play and enjoy!