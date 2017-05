Piesa pentru care vei face o obsesie vara aceasta! Băieții de la The Motans au videoclip nou-nouț pentru ”August”. Mesajul lor te pune pe gânduri!

Melodia se numește ”Augus” și spune povestea unei iubiri sfârșite, plină de dezamăgiri și iluzii spulberate, iar versurile sunt menite să ajungă direct la inima publicului.

”Te urăsc pentru că am fost fericit

Am luat dragostea în rate acum, cu insomnii o achit

Am trăit cu viteză luminii. am avut o viaţă la cheie

Chişinău, Bucureşti, Londra, Paris, Calea Lactee

Ne hrăneam cu raze de soare şi cu nopţi zgomotoase

Acum suntem la dietă, dar totuşi visam după şase

Şi-am dat la maxim basul, dar mă doare oricum

Te rog, întoarce-mă-n august, plouă acum”,