Ștefan Bănică a lansat una dintre cele mai emoționante piese din muzica românească! „Mama”, un altfel de mărțișor!

Intr-o zi speciala, asa cum este 1 martie, in prag de primavara, Stefan Banica aduce in dar un martisor muzical, un cantec de exceptie - “Mama” - o balada plina de sensibilitate, dedicata celei care ne-a dat viata.

Acest cantec dezvaluie, o data in plus, versatilitatea artistica uluitoare a lui Stefan Banica, un artist care stie ca nimeni altul sa se transforme, sa aiba mereu publicul alaturi si sa-l poarte, prin muzica sa, de la momentele cele mai incendiare de show si ritmuri fierbinti de rock’n’roll pana la cele pline de sensibilitate si candoare, asa cum este si noul sau single, “Mama”, o piesa in care se vor regasi toti cei ce o vor asculta.

Cantecul “Mama” poate fi ascultat aici: https://www.youtube.com/watch?v=ZnHQ1sGD4Jk

“Mama” se va afla pe urmatorul material discografic, ce va purta semnatura Stefan Banica, al saisprezecelea album de autor din cariera, care va fi lansat in toamna acestui an si va fi promovat printr-un turneu national de amploare.

“Mereu am spus ca datorez tot ceea ce sunt si ce am celor care mi-au dat viata, parintilor mei. Pentru tatal meu am scris un cantec in 1996, intitulat “Lui”, la un an dupa ce s-a dus dintre noi. Dar mamei mele nu i-am dedicat nici un cantec, desi merita nu un cantec, ci o opera intreaga pentru tot ce-a facut pentru mine. Si mi-am dat seama ca trebuie sa fac acest lucru atata timp cat suntem inca impreuna pe pamantul asta si ne putem bucura unul de celalalt. As vrea sa ascultati acest cantec cu sufletul si sa va ganditi fiecare, indiferent de varsta, la cea care v-a dat viata si, prin acest cantec, sa-i aducem fiecare dintre noi un modest omagiu pentru dragostea cu care ne-a crescut si, de multe ori, pentru sacrificiile pe care le-a facut pentru noi.” – a declarat Stefan Banica.

Noul single – “Mama” – va putea fi ascultat live pe data de 4 martie la cele doua concerte acustice “Te iubesc, femeie!” (ora 17 & ora 20, Sala Radio Bucuresti), dedicate Zilei Femeii, pe care Stefan Banica le va sustine pentru al saptelea an consecutiv. Dar si la concertele extraordinare “Te iubesc, femeie!”, care vor avea loc, in premiera, la Focsani (6 martie, Sala Polivalenta) si la Piatra Neamt (7 martie, Sala Polivalenta).