Ai folosit tot timpul în mod greşit sertarul de sub cuptor! Habar nu aveai care era întrebuințarea lui corectă!

Nu de puține ori aruncăm ghidul de instrucțiuni al unui aparat electrocasnic și nu numai, fără a-l fi citit înainte.

Apoi devenim atât de obişnuiţi cu anumite obiecte din casa noastră, încât am ajuns să credem că le-am folosit mereu aşa cum trebuia. Astăzi vom avea sun vizor banalul cuptor. Cred că știți că are un sertăraş sub el, însă poţi să crezi că l-ai folosit greşit până acum?

Probabil și tu, la fel ca toate gospodinele, ai dosit aici tigăi și oale. Greșit! Ei bine, acesta este locul unde trebuie ţinută mâncarea tocmai pregatită, asta pentru a o menține caldă și gustoasă. Te suprinde acest aspect, nu?

Chiar şi restaurantele folosesc acest sertăraş în acest scop, pentru că apoi nu mai este necesară reîncălzirea mâncării.

Ce părere ai de acest lucru: tu știai la ce folosește de fapt sertărașul?