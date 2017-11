Maison D’Or, florăria cu ștaif din inima Bucureștiului

Maison D’Or este conslierul bucuriei, asa ca poti sa ii ceri ajutorul ori de cate ori ai nevoie de un strop de veselie in viata ta. Fie ca vrei un buchet de flori care sa-ti zambeasca din glastra, o cutie de flori pe care s-o oferi cadou unei persoane care are grija de fericirea ta, de aranjamente pentru evenimentele corporate sau de aranjamente pentru ocaziile memorabile din viata ta, cum ar fi nunti, botezuri sau aniversari, Maison D’Or este optiunea ideala pentru care sa optezi.

Un adevarat templu al florilor, Maison D’Or este cea mai sofisticata florarie din capitala. Situata chiar in inima Bucurestiului, aceasta este in acelasi timp si florarie online, livrand bucurie in toata tara.

Ce poti sa gasesti la Maison D’Or?

Maison D’Or ofera tot ce ceea ce ai nevoie pentru a te bucura de evenimente memorabile si de momente speciale. Zeci de buchete si de aranjamente sunt realizate si livrate, in fiecare zi, de catre o echipa dedicata si experimentata in domeniu. Astfel, aranjamentele din catalogul Maison D’Or sunt create cu atentie pentru detalii de catre designerii florali care imbina in creatiilor lor trei elemente cheie: culoare, parfum si stil. Mai apoi, curierii merg spre clienti, pentru a le livra buchete pline de bucurie si de apreciere. Pe scurt, rafinement si fericire - cam asta poti gasi la floraria Maison D’Or. Indiferent ca plasezi comanda online sau ca vii in showroom, vei ramane absolut fascinat de ceea ce vei gasi aici: flori proaspete, pline de vitalitate, in cutii cartonate, in buchete sau in diverse aranjamente, flori nemuritoare, in cutii acrilice sau in cupole de sticle - un adevarat muzeu al frumosului si al bunului gust.

Când ai nevoie de Masion D’Or

Maison D’Or este conslierul bucuriei, asa ca poti sa ii ceri ajutorul ori de cate ori ai nevoie de un strop de veselie in viata ta. Fie ca vrei un buchet de flori care sa-ti zambeasca din glastra, o cutie de flori pe care s-o oferi cadou unei persoane care are grija de fericirea ta, de aranjamente pentru evenimentele corporate sau de aranjamente pentru ocaziile memorabile din viata ta, cum ar fi nunti, botezuri sau aniversari, Maison D’Or este optiunea ideala pentru care sa optezi.

Pana in prezent, in laboratorul de bucurie Maison D’Or au fost create mii de buchete care au adus zambetele pe chipul a peste 5.000 de clienti. In plus, mai mult de 200 de evenimente au devenit de neuitat cu ajutorul aranjamentelor care poarta semnatura Maison D’Or.