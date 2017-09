Andreea Bălan, mărturisiri surprinzătoare la ”Dincolo de aparențe”: „Nu contează cine este vinovatul într-o familie, mama este cea responsabilă”

Andreea Bălan, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi și jurată în cadrul show-ului ”Te cunosc de undeva!”, este invitata Florentinei Fântânaru în ediția de sâmbătă a emisiunii ”Dincolo de aparențe”, de la Antena Stars unde, printre altele, vorbește foarte deschis despre relația cu familia ei.

Andreea Bălan recunoaște că relația cu mama ei nu a fost întotdeauna la fel de bună cum este în prezent. Ba dimpotrivă, artista susține că foarte mult timp a învinovățit-o pe cea care i-a dat naștere pentru necazurile din copilărie și adolescență, dar și pentru unele eșecuri de mai târziu.

”Mi-am dat seama, în urma cărților citite și a terapiei, că relația cea mai importantă în viață este cea cu mama. Indiferent că ești băiat sau fată, mama este cea care te poartă și este cea cu care ai cea mai strânsă relație. Nici nu contează cine este cu adevărat vinovatul într-o familie, mama este cea responsabilă. Dacă mie tatăl îmi face ceva, mama este responsabilă pentru că nu mi-a luat apărarea și nu m-a luat de acolo”, mărturisește Andreea Bălan în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

Artista spune însă că a greșit blamându-și mama, mai ales că vremurile și, implicit concepțiile, erau altele cu ani în urmă.

„În momentul în care am realizat asta a fost foarte dureros. E greu să blamezi un părinte ani de zile și apoi să realizezi că de fapt vina e în altă parte. Eu am înțeles până la urmă că așa era generația părinților noștri, așa au învățat ei de la părinții lor. Că nu puteai să te desparți și apoi să te întorci la țară divorțată. I-am explicat mamei mele că am suferit mult din cauza pasivității și ei și a agresivității tatălui meu. Pe mama am iertat-o și acum avem o relație foarte bună”, a dezvăluit Andreea Bălan.

