Oana Radu, dezvăluiri inedite la ”Dincolo de aparențe”: ”Înnebunesc când cineva se atinge de mâncarea mea”

Cântăreața Oana Radu, cea care a reușit performanța de a slăbi aproape 60 de kilograme într-un timp relativ scurt, este invitata Florentinei Fântânaru în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, unde își deschide inima și vorbește, printre altele, despre dietă, despre operațiile estetice și discuțiile cu iubitul ei pe tema alimentației.

Oana Radu recunoaște că viața ei s-a schimbat după ce a slăbit, însă mai are încă momente când mănâncă mai mult decât ar trebui.

”Mâncatul pentru mine este ca un ritual. Sunt momente când merg la prietena mea și ne îmbuibăm. Și atunci când merg la cumpărături întotdeauna întreb pe toată lumea dacă vrea ceva. Le spun clar să-mi zică dinainte dacă vor, pentru că eu de la mine nu le voi da.

Nu suport să-mi ia cineva din mâncare. Mor. Înnebunesc când cineva se atinge de farfuria mea. Simt că mi se urcă sângele la cap. Mi se pare că niciodată nu am suficientă mâncare în farfurie. Și am impresia că, dacă mai ia și x și y, nu îmi mai rămâne. Nu am mers la un psiholog să întreb de unde vine treaba asta”, mărturisește Oana Radu în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

Artista a vorbit și despre intervențiile chirurgicale pe care le-a suferit, dar și despre cele care urmează.

”Sunt tot felul de proceduri care au apărut acum, dar e deja prea târziu, pentru că este o piele moartă care și-a pierdut vitalitatea. Nu știu dacă vor fi neapărat operații cu bisturiul, dar sigur va fi ceva. Preconizez că prin octombrie-noiembrie va fi”, dezvăluie Oana Radu.

