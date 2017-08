Ovidiu Buta este gazda reality show-ului de transformări „Descoperă-ţi frumuseţea”

Cu o experienţă internaţională în domeniu, Ovidiu Buta, unul dintre cei mai renumiţi stilişti şi jurnalişti de modă de la noi, va fi gazda celui mai nou show de transformări, “Descoperă-ţi frumuseţea”, difuzat în această toamnă, la Antena Stars.

Împreună cu cele mai mari nume din zona de beauty şi fashion, Venera Arapu, Stephan Pelger, Maria Păuna şi Marius Bărăgan, Ovidiu Buta îşi propune să schimbe destinul unor femei, printr-o transformare de stil şi atitudine. În fiecare săptămână, talentatul stilist va aduce în lumina reflectoarelor poveştile unice ale unor femei care au curajul de a lupta pentru a-şi recâştiga zâmbetul, frumuseţea şi încrederea pierdute poate la un moment dat, în viaţă.

Cu acest nou show la Antena Stars, Ovidiu Buta își propune să demonstreze că „orice femeie este frumoasă așa cum este”, că trebuie doar să se redescopere, să își dezvăluie potențialul pe care poate nici nu și-l bănuiește pentru a deveni puternică și încrezătoare cu adevărat. Iar o femeie frumoasă și încrezătoare va reuși tot ce-și propune, inclusiv schimbări în viața ei, poate chiar mai spectaculoase decât cele de stil propuse de Ovidiu Buta și echipa sa.

“Personal, nu am așteptări de la nimic în viața asta, dar de la acest show am câteva!”, mărturiseşte Ovidiu Buta, care mai spune: „cred că foarte important este să faci oamenii să se simtă bine cu ei. Atunci când te simți bine cu tine și viața este altfel!”. Întrebat dacă crede în tipare ideale, acesta spune: „Nu am crezut niciodată în ideal. Am crezut întotdeauna că suntem diferiți fiecare dintr-un motiv anume. Și tocmai această diversitate trebuie îmbrățișată. Marile drame, în general la schimbările de stil, țin tocmai de faptul că oamenii încearcă să se încadreze în niște tipare prestabilite de către societate!”.

Toate femeile care visează la o schimbare şi simt că este momentul să facă ceva pentru a se simţi mai frumoase şi mai puternice sunt invitate să trimită datele de contact, însoţite de o fotografie şi o scurtă motivaţie a nevoii lor de transformare pe adresa casting@antenastars.ro .