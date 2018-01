Văru’ Săndel, mărturisire emoționantă! „Părinții mei m-au părăsit de tânăr! Am crezut că s-a sfârșit viața”

Îndrăgitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Văru’ Săndel”, este invitatul Oanei Turcu în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbește deschis atât despre lucrurile frumoase din viața lui, cât și despre cele dureroase.

Văru’ Săndel susține că în ultimii ani și-a făcut un obicei din a petrece sărbătorile alături de familia sa și preferă să refuze ofertele de spectacole, de Crăciun și Revelion.

”Eu în luna decembrie nu sunt pe niciun afiș. Eu de Crăciun și de Revelion nu merg la spectacole, vreau să fiu alături de familie”, spune Sandu Pop.

Mereu pus pe șotii, artistul mărturisește că a trăit momente extrem de grele în momentul în care și-a pierdut părinții, însă a reușit să treacă peste acestea devenind mai puternic și mai conștient de importanța vieții.

”Părinții mei m-au părăsit de tânăr. Acum 14 ani mama și acum 15 ani tata. Am crezut ca s-a sfârșit viața. Ușor, ușor mi-am revenit. Tocmai pentru că am pierdut persoane dragi și am văzut ce înseamnă viața cu bune și cu rele, am ales să fie cu bune”, mai spune artistul Sandu Pop, cunoscut și sub numele de Văru’ Săndel.

Despre familia sa, despre petrecerile de pomină, dar și despre alte multe lucruri, Văru’ Săndel povestește duminică, de la ora 16.30, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana