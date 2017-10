”Am look, fac sală, arăt bine. Am mai făcut acasă câteva abdomene, să fie ok". Paul Milea a venit să se lanseze la X Factor și să-i cânte fostei iubite, plângând: ”E cu altul, dar încă se gândește la mine”

Paul Milea are 31 de ani, este din Aiud și a venit la ”X Factor” cu atitudinea potrivită pentru a deveni vedetă. Pe lângă voce, acesta consideră că are toate atuurile: ”Am look, fac sală, arăt bine și aș vrea să captez atenția publicului”.

"Am mai făcut acasă câteva abdomene, să fie ok. Am fost și la salon, m-au aranjat, m-au pus la punct, m-au pensat, mi-au băgat șuvițele. Am și o privire mai aparte", a mărturisit tânărul cu un viitor de artist în față.

Paul a ales să cânte o melodie compusă de el pe pentru fosta sa iubită, care l-a parasit de un an pentru altcineva. ”E cu altul, dar nu e fericită, încă se gândește la mine”, a povestit Paul nostalgic.

"Tu trebuie să te întorci la ea. Pe tine te-a marcat. Sunteți predestinați. Nimic nu stă în calea dragostei, dragul meu", l-a consolat Delia.

