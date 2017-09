Fiica lui Costel Busuioc, în fața juraților ”X Factor”: "Mi-am anunţat tatăl cu o săptămână înainte"

După ce tatăl său s-a lansat în lumea muzicală în urma unui concurs de talente, fiica lui Costel Busuioc urcă pe scena ”X Factor”, în această seară, de la ora 21.15, la Antena 1, pentru a afla dacă poate duce mai departe numele tatălui său în domeniul artistic.

Costel Busuioc, un muncitor român aflat în Spania, a devenit cunoscut în toată lumea după ce în 2008 a câștigat concursul ”Hijos de Babel” cu vocea sa de tenor. În urma competiției, românul, care până atunci lucra ca zidar pentru a-și întreține familia numeroasă, a primit un premiu de 100.000 de euro, a încheiat un contract cu o casă de discuri și a început să călătorească în toată lumea pentru a cânta operă.

Între timp, Maria Ioana Tabita, unul dintre cei patru copii ai lui ”Pavarotti din Carpați”, încearcă să îi calce pe urme tatălui său și, anul acesta, s-a înscris la audițiile X Factor după ce a aflat de preselecții de la ”Neața cu Răzvan și Dani”.

În vârstă de 18 ani, Maria este pasionată de muzică, dar până acum a cântat doar la biserică și s-a sfiit să își anunțe părinții că va fi jurizată de Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu şi Ştefan Bănică Jr. ”Inițial nu îi spusesem că vin la X Factor, l-am anunțat pe tatăl meu cu o săptămână înainte. M-a sfătuit să am încredere în mine, să dau ce am mai bun și să încerc să încerc să nu mă uit la o persoană anume, ca să nu am emoții”, a povestit Maria.

În timp ce fiica sa va apărea în fața juraților pentru a afla dacă are ce îi trebuie ca să își croiască drumul în lumea artistică, tatăl său este plecat în această perioadă într-un turneu de un an în Statele Unite ale Americii și Canada. ”M-am obișnuit cu lipsa lui, am învățat să am grijă de mine și să fiu mai puternică. Mă simt foarte norocoasă că e tatăl meu, pentru că mi-e și prieten, vorbim foarte multe lucruri”, a spus emoționată fiica lui Costel Busuioc.

Întrebată dacă ceea ce își dorește este să calce pe urmele tatălui său, Maria Busuioc i-a cucerit pe jurați cu răspunsul său: ”Aș vrea să îi calc pe urme, dar cu pașii mei”.

Cu toate acestea, Delia a fost cea care a sublinit faptul că fiica lui ”Pavarotti din Carpați” are o sarcină extrem de dificilă, având în vedere moștenirea tatălui său. ”Duce pe umeri povara tatălui, e greu să fii copilul cuiva care a demonstrat deja în muzică”, a precizat Delia.

Dacă a reușit să îi impresioneze cât să obțină și voturile lor și să treacă de proba audițiilor, telespectatorii vor afla în această seară, de la ora 21.15, la Antena 1, într-o nouă ediție plină de emoție a emisiunii X Factor.

