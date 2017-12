Grupurile juratului Carla’s Dreams intră în Bootcamp la ”X Factor”

Delia, Horia Brenciu și Ștefan Bănică și-au făcut echipele pentru Bootcampul din cel de-al șaptelea sezon ”X Factor”. Joi, 7 decembrie, de la ora 21.15, Carla’s Dreams, juratul care a câștigat sezonul al șaselea, va avea de ales cele mai bune patru trupe ale sale.

Fiecare jurat trebuie să aleagă cei mai buni concurenți și să îi așeze pe cele patru scaune pe care aceștia le vor avea la dispoziție pe scenă. Un concurent nu este însă salvat după ce a fost invitat să ia loc, ci poate fi oricând ridicat dacă mentorul grupei consideră că altcineva a fost mai bun, astfel că tensiunea va fi la cote maxime până în ultima clipă.

”Juratul clar are un aport la prestația finaliștilor din grupul lui, dar, în cazul meu, cred că a fost un aport mic, pentru că eu cred că Olga Verbițchi ar fi câștigat concursul în echipa oricăruia dintre noi. Pot spune cu siguranță că o să depun toate eforturile necesare pentru a face ca prestația de finală să fie una care să maximizeze șansele concurenților mei la victorie”, e de părere Carla’s Dreams.

Iată cine sunt membrii trupelor de anul acesta:

18.27, după ora la care s-au gândit la un nume de trupă, se numește grupul format din Răzvan Șurche, un barman de 21 de ani din București, Teodor Danci fost concurent ”Next Star”, Antonio Pican, din Moreni, și Dragoș Alecsa, din Onești.

Carla’s Dreams are și două trupe de fete în grupa sa, împărțite după vârste. X Fusion este formată din Adriana Onceanu, Federica Russo, Trif Denisa, Andreea Dănăilă, patru puștoaice extrem de talentate care au exersat și au făcut eforturi pentru ca totul să meargă bine în Bootcamp, deși distanța le-a pus și piedici.

Cea de-a doua trupă de fete, de această dată toate majore, este formată din Valeria Pașa, din Chișinău, italianca Francesca Cancelieri și bucovineanca Bianca Sumanariu. Deși provin din trei țări diferite, fetele au acceptat să facă echipă, astfel că nu s-au dat în spate când a venit vorba de repetiții.

Ana Maria Vasâi și Teodor Debu, doi colegi de bancă de la un liceu din Onești, s-au înscris separat la audițiile ”X Factor”, însă deznodământul a fost cu totul altul față de cel așteptat de ei. La audiții, Teodor a fost cel care a urcat pe scenă primul, însă atitudinea sa relaxată s-a remarcat și în piesă, iar jurații au considerat că acesta nu a avut destulă energie. Ca urmare, Teodor a primit doar două voturi de DA la audiții și a eliberat scena pentru colega sa de bancă, Ana Maria. Adolescenta de 17 ani a reușit să obțină trei dintre voturile juraților, însă Horia Brenciu i-a făcut și o sugestie: să încerce să formeze o trupă cu Teodor! În această formulă, cei doi au ajuns în Bootcamp.

Italienii Davide Maiale și Claudia Pasquariello formează un cuplu de un an atât pe scenă, ca trupa Daudia, cât și în viața privată. Cei doi se completează unul pe celălalt și au reușit să transmită o energie bună pe scenă, așa că au trecut de audiții fără prea mari emoții și au ajuns direct în Bootcamp.

Trupa Flashback este formată din trei concurenți care au mai fost pe scena ”X Factor”. Unul dintre ei este Ștefan Condrea, care a revenit la ”X Factor” după ce în urmă cu trei ani a ajuns chiar până în galele live alături de o altă concurentă. De această data însă, Ștefan s-a reinventat și, pe lângă calitățile sale vocale, a învățat să facă și beatbox așa că a pus în scenă un număr cu adevărat special în etapa audițiilor.

Condrea va face echipă alături de Danil Murzac, care a revenit anul acesta din Chișinău pentru a primi a doua oară încrederea juraților ”X Factor”. Danil, care a ajuns în anul 2014 până în ”Bootcamp” alături de Afina, colega sa de trupă, a fost nevoit să se retragă din cauza unei pierderi tragice: unul dintre cei mai buni prieteni ai săi a murit într-un accident de circulație, iar înmormântarea era programată chiar în ziua în care Danil ar fi trebuit să urce pe scena ”X Factor”.

Celor doi membri ai trupei Flashback li se alătură Max Fall, un alt artist cunoscut la Chișinău, dar și pe scena ”X Factor”, un jurist fără studii muzicale. Talentul este însă o moștenire primită de la mama sa, care în tinerețe a făcut muzică și actorie, iar reprezentația sa a dovedit că, uneori, acesta este suficient.

Toți îmbrăcați în costume elegante, impozanți și cu voci grave, Tiberiu Simu, Sergiu Coltan, Vlad Morar și Cristian Ignuța sunt cei patru tineri care formează grupul Ad Libitum. Varianta lor de interpretare a melodiei ”Copacul” aleasă pentru audiții i-a ridicat în picioare pentru aplauze chiar și pe cei patru jurați ai emisiunii. ”Sunteți primul grup din țară care are prestanță, are forță, care știe ce cântă, care arată foarte bine și cred și sper ca publicul să vă voteze să ajungeți până în finală”, le-a mărturisit Horia Brenciu, aprobat și de colegii săi.

Andreea și Emi, doi tineri din Bacău care de la începutul acestui an formează împreună trupa Artizan, obișnuiesc să cânte la evenimente. Pentru audițiile ”X Factor” au ales o altfel de interpretare a melodiei ”Pleacă”, cântată de Vunk și Antonia, iar opțiunea s-a dovedit a fi una câștigătoare: Andreea și Emi au trecut mai departe cu 4 de DA.

Apariția trupei Random pe scenă i-a trezit sentimente mai vechi lui Carla’s Dreams, aceasta după ce, în sezonul trecut, Andreea Alupei, una dintre membre, l-a sărutat forțat pe scenă. Însă după ce a urmărit prestația fetelor, solistul a ajuns la concluzia că decizia sa de a o elimina pe Andreea în ”Bootcamp” a ajutat-o să se ambiționeze și mai mult. Prestația spectaculoasă de la audiții a fost apreciată de jurați, iar trupa a ajuns chiar în grupa juratului care a eliminat-o în sezonul trecut pe Andreea Alupei chiar la proba ”Scaunelor”.

Surorile Denisa și Rebeca au intrat în competiția ”X Factor” ca o echipă, astfel că au ajuns automat în grupa trupelor. La audiții, Rebeca a urcat pe scenă sprijinită de o pereche de cârje și le-a povestit celor prezenți că este încă în perioada de recuperare după o serie lungă de intervenții medicale. ”Sunt operată la ambele picioare, am avut oasele deplasate. Mi-au fost greșite niște proceduri în România. Am fost operată în Austria în această vară, am opt șuruburi acum”, a spus aceasta. ”Sunteți foarte puternice și frumoase și vă completați foarte bine”, a apreciat Horia Brenciu, iar prestația lor a fost premiată cu trei voturi pozitive.

Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr și Carla’s Dreams au ales componența perechilor care vor intra apoi la Dueluri, pe 8 decembrie, de la ora 21.15. Astfel, doar jumătate dintre aceștia vor trece în etapa următoare, cea a Galelor Live.

Lor li se adaugă și un concurent surpriză pe care telespectatorii l-au votat pe parcursul edițiilor. ”Finalistul publicului” va fi aflat abia în etapa galelor Live, iar dacă acesta este unul dintre cei 8 finaliști, se califică în etapa Galelor următorul clasat.

