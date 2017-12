Primul străin care câștigă ”X Factor”, Jeremy Ragsdale are deja prima melodie înregistrată!

Jeremy Ragsdale, primul străin care câștigă ”X Factor”, își dorește să devină român cu adevărat. Dacă, inițial, americanul a venit în țara noastră pentru a învăța limba, între timp a ajuns să iubească România, să lanseze deja prima sa melodie și speră să își întemeieze o familie aici.

Jeremy Ragsdale, primul străin care câștigă ”X Factor”, a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro și un contract cu CAT Music. ”E vina ta, pentru ca tu ai fost deschis cu toată lumea, tu ai făcut miracole în fiecare etapă a concursului! Tu ești miracolul de Crăciun! Este un nou început în muzică, în istoria concursurilor de muzică. Omul acesta nu a cântat în engleză sau în română, a cântat în sufletele oamenilor”, i-a spus Horia Brenciu la final.

Pentru marea finală, Jeremy și mentorul său Horia Brenciu au pregătit trei momente cu adevărat speciale. Complet neașteptat a fost invitatul surpriză: a ales că cânte melodia ”I feel good” în duet cu nimeni altul decât... Moș Crăciun! Iar pentru ca momentul să rămână până la final o surpriză, Jeremy nu a repetat cu Moșul, în sală însă momentul lor a ieșit, ca de obicei, peste așteptările juraților.

Mai apoi, Jeremy și Horia Brenciu au interpretat ”What a wonderful world”, iar la final, americanul a încheiat seara de-a dreptul exploziv, pe pupitrul juraților, în timp ce cânta ”When a man loves a woman”.

Dacă inițial a venit în România pentru a învăța limba, profesorul de canto din SUA a ajuns să îndrăgească oamenii, locurile și deja se vede trăind aici. Prestația sa pe parcursul concursului i-a adus o propunere de a înregistra prima sa melodie, ”I used to love you”, înainte chiar să devină marele câștigător ”X Factor”.

Fericit, surprins și, pentru prima dată rămas fără cuvinte, Jeremy și-a revenit cu greu după anunțul marelui câștigător. ”Sunt încă în șoc, încă nu pot să procesez greutatea situației. Am venit să învăț o limbă, iar acest lucru îmi oferă ocazia să fiu un nou om. Mă simt ca un copil, vorbesc ca unul și tot acest proces de învățare mă ajută să îmi pun gândurile în ordine. În copilărie am avut multe experiențe în care totul era doar despre mine, dar pe măsură ce am început să predau am învățat să îi ajut pe alții să se pună în valoare. Când predai ai posibilitatea ca munca ta să schimbe oameni”, a spus la fel de modest Jeremy.

Pentru perioada următoare, Jeremy mărturisește că are nevoie de o pauză și vrea să își revadă familia. ”O să petrec o vreme cu părinții și familia mea. Am o familie mare și iubitoare: Doi părinți care mă susțin, trei surori mai mari și șase nepoței pentru care încerc să fiu un model. Planul e să nu fac nimic câteva zile, apoi trebuie să lucrez puțin la restaurantul în care cânt, pentru că nu am mai făcut asta de aproape două luni”, spune câștigătorul ”X Factor”.

Din ianuarie însă, Jeremy va reveni în România pentru a-și pune pe picioare noua sa viață. Ar vrea să continue să cânte în țara noastră și chiar să predea, dar consideră că mai are un lucru de făcut: ”Crina Mardare este cea mai bună pe care am văzut-o în ani. După ce am început pregătirea la X Factor, imediat și-a dat seama de unele slăbiciuni ale vocii mele. Înainte să predau aici, aș vrea să am posibilitatea să iau lecții de la ea”.

Și cum se gândește serios să își întemeieze o familie, Jeremy speră că nu va mai trece mult timp până ce va găsi persoana potrivită. ”Îmi plac femeile puternice, vreau să o respect pe partenera mea și să pot face echipă cu ea, să îi admir deciziile, să pot fi sincer cu ea, cred că asta e o dovadă bună de prietenie reală”, e de părere Jeremy, care până acum însă nu a găsit persoana potrivită.

”Când aveam 25 de ani, am aflat că prietena mea de atunci era dependent de pastille, lucru care a dus mai apoi și la o serie de infidelități. Am aflat de ambele lucruri în același timp, iar primul meu instinct a fost să mă enervez, să o fac să se simtă groaznic pentru ce a făcut. Mi-a luat mult timp, dar până la urmă am învățat multe din această axperiență, iar acum ținem din nou legătura”, a mai spus marele câștigător ”X Factor”.

Așadar echipa Brenciu reușește să cucerească pentru a doua oară marele premiu ”X Factor” după ce în 2013 a câștigat Florin Ristei, discipolul Deliei, în 2014 Horia Brenciu și Adina Răducan au plecat acasă cu trofeul, în 2014 a fost rândul elevului lui Ștefan Bănică, Florin Răduță, iar anul trecut Carla’s Dreams a descoperit ”factorul X” în Olga Verbițchi.

