Mihai Trăistariu rupe tăcerea și dă cărțile pe față! „Am pus poz în chiloți fiindcă...”

Invitat în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, Mihai Trăistariu a făcut o serie de mărturisiri sincere!

Nu are iubită de un an şi jumătate, a pierdut la mustaţă locul întâi la Eurovison, cu banii nu stă pe roze, în plus i s-au crăpat şi faţetele dentare!

În vara anului 1998, Trăistariu s-a alăturat trupei constănțene de pop-dance Valahia, din care mai făceau parte Dorin Topală, Costi Ioniță și Laura Mihăilă.

Mihăilă a decis să părăsească formația pentru a lucra ca soprană la Filarmonica din Constanța, înainte de lansarea albumului de debut; Trăistariu și Topală au rămas singurii membri după ce, în noiembrie 1999, Ioniță refuzase participarea la un concert al trupei, lucrând deja la un videoclip pentru grupul L.A

Valahia a lansat șase albume de studio, iar cântece precum „Banii și fetele", „La mare, la soare" și „Banana" au avut parte de difuzări la posturile de radio și de televiziune din țară.

Mihai Trăistariu a reuşit să se claseze pe locul doi la Eurovision. Totuși, anul acesta nu s-a calificat mai departe, în etapa internațională.

Artistul a explicat inclusiv de ce a pus poze în chiloți.

„Am suferit că generația tânără nu mă știe și am făcut prostia aia cu pozele în chiloți, ca să atrag atenția. Dar acum regret asta”

