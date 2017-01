Soluţia miraculoasă cu care a slăbit Oana Roman! "Nu am depăşit niciun număr de kilograme "

Vedeta recunoaște că a slăbit pentru că a renunţat la zahăr pentru un îndulcitor. Îl foloseşte de ceva vreme şi a constatat că a pierdut câteva kilograme. De asemenea, a învăţat să facă prăjituri cu acest îndulcitor.

Pe lângă aceste lucruri, sătulă de ce scriu ziarele şi de gurile rele, Oana Roman a simţit nevoia să explice și cum stau lucrurile, în ceea ce priveşte greutatea sa, după nenumărate glume la adresa ei.

"Să lămurim problema. Niciodată nu am avut probleme de sănătate, asta înseamnă că nu am depăşit niciun numar de kg încât să am probleme de sănătate. Eu am făcut sport de performanţă, înnot. A venit revoluţia, ne-am mutat şi s-a rupt filmul.

Eu nu mai ştiam ce voi face cu viaţa mea. La 14 ani am trecut printr-o depresie cruntă, pentru că nu ştiam ce se întâmplă cu mine. Pentru că nu am mai făcut sport... Trebuia să am un ritm de viaţă strict pentru a merge la antrenamente. Eram cu ăia cu puştile după mine. Apoi am tot oscilat.

Nu am avut niciodată complexe. Îmi pare rău că trebuie să dezamăgesc. Dacă eu am doar 15 kg în plus nu mă operează nimeni. Cea mai grasă am fost când eram gravidă în 9 luni. După ce am născut am fost foarte bolnavă", a recunoscut vedeta.