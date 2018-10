Povestea CUTREMURĂTOARE a legionarului Petre Petrea. A îndurat IADUL pe Pământ! MINUNEA care l-a împiedicat să își pună capăt zilelor. „S-a făcut lumină și…”

Legionarul Petre Petrea a îndurat chinuri de neimaginat în cei 12 ani pe care i-a petrecut în închisori comuniste. A fost bătut până i-au fost rupte coastele, a îndurat electroşocuri şi a fost operat pe viu. Bătrânul, acum în vârstă de 97 de ani, povestește că în clipa în care a fost pe punctul de a-și pune capăt zilelor, a avut parte de o minune care l-a determinat să renunțe la gândurile suicidale.

Ajuns la vârsta de 97 de ani, Petre Petrea, care era cunoscut și cu numele Grigorescu, povestește că a fost închis pentru că „a fost și este legionar”.

„Am început cam din copilărie. Am cunoscut mișcarea legionară. Am înțeles ce este mișcarea legionară și de atunci am urmărit-o pas cu pas. La vârsta de 16 ani eram înscris într-un cuib de legionari. Am luat legătura cu Frățiile de Cruce, care erau elevii de curs secundar. Mai târziu chiar am fost șef al mișcării Frați de Cruce din Buzău”, a povestit Petre Petrea.

Devenit lider, viaţa lui Petre Petrea s-a schimbat radical. Securiştii regimului comunist l-au urmărit pe la rude şi prin munţi, până au reuşit să-l prindă, după care l-au torturat pentru a obține informații de la el.

„La 27 de ani, am fost arestat prima dată. M-au dus la securitatea din Buzău și apoi la proces la Brașov”, a mai povestit Petre Petrea.

A urmat apoi o anchetă lungă - timp de 8 luni, tânărul Petre de pe atunci, a fost interogat şi torturat.

„Prima bătaie a fost când au tăbărât 10, 15 inși și m-au călcat în picioare și mi-au făcut pieptul praf. M-au jucat cu picioarele și m-au bătut cu tocurile de la cizme, m-au bătut până mi-au sfărmat oasele - pentru că nu vorbeam, nu le spunem nimic”, a povestit bătrânul.

Timp de un an şi jumătate, tânărul Petre a zăcut cu coastele rupte, care aproape că-i ieşeau prin piele. În aceste luni, rănile, netratate la timp, i-au infectat trupul. El își bandaja trupul doar cu câteva cârpe murdare.

Pentru că încă refuza să vorbească, în ciuda bătăilor care persistau, Petre Petrea a suferit și șocuri electrice.

„Au întrebuințat curentul electric pentru că eu nu voiam să vorbesc, să aduc pe alții la pușcărie”, a spus el.

Pentru a-l scoate vinovat pe legionar, în scurt timp, anchetatorul i-a găsit lui Petre Petrea, numit pe atunci şi Grigorescu, un acuzator. Un fost coleg de serviciu al deţinutului politic l-ar fi ajutat pe domnul Petrea cu bani pentru studenta bolnavă. Însă, în cele din urmă, acest coleg a refuzat să îi facă rău legionarului.

Anchetatorul l-a amenințat apoi pe Petre Petrea, care s-a gândit, astfel, să își pună capăt vieții. Însă, în acel moment, spune el, a avut parte de o minune.

Minunea lui Petre Petrea

„S-a făcut lumină și a apărut mama. M-am luminat. Nu mai simțeam nicio durere. Eram chiar mulțumit. M-am culcat și am adormit pe cărbuni acolo”, a spus el.

Apoi, securiștii l-au condamnat la securiştilor 6 ani de închisoare şi muncă silnică.

Nemaiputând să suporte durerea, i-a arătat directorului închisorii în ce stare se află, iar acesta l-a internat în spital.

„Tot pieptul mi-a fost desfăcut şi a scos toate coastele, toate bucăţile de oase care erau zdrobite acolo. Am suportat pe viu operaţia!”, a mărturisit Petre Petrea.

Timp de un an, legionarul Petrea a fost nevoit să stea în spitalul închisorii din Braşov. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale zilnic. Operaţiile, pe viu, suferite de deţinutul politic i-au slăbit enorm trupul. Dar după ce s-a însănătoşit, tânărul Petrea de atunci a fost transferat la o altă închisoare.

A fost închis în închisorile comuniste din Buzău, Braşov, Târgu Ocna, Caransebeş, Ploieşti, Jilava şi Aiud. Iar bărbatul nu poate uita nici de chinurile îndurate în Fortul 13, Jilava.

Eliberat după primii 6 ani de închisoare, dar pentru scurt timp - au urmat alți 6 ani de tortură

După șase ani, cu hainele rupte, fără niciun ajutor, legionarul Petrea a ieşit pe poarta închisorii fericit.

Şi-a dorit să muncească orice. Dintr-un contabil renumit, cum era înainte să ajungă în temniţă, Petre ajunsese un muncitor necalificat. Iar condiţiile mizere în care a lucrat l-au îmbolnăvit pe tânărul ajuns atunci la 33 de ani. Atunci a fost nevoit să se interneze în spital, loc unde şi-a întâlnit marea dragoste. Asistenta care l-a ingrijit i-a devenit sotie. A făcut primul copil și din nou a fost arestat.

Pentru Petre Petrea au urmat încă 15 luni de torturi zilnice în timpul anchetei.

Din anul 1958 şi până în anul 1964, legionarul a îndurat o suferinţă de neimaginat. Petre Petrea a fost închis în cea mai teribilă închisoare comunistă din România, închisoarea Aiud. A fost silit să îndure bătăi groaznice, iar de data aceea, nimeni nu i-a mai oferit niciun ajutor medical, deși se îmbolnăvise de ulcer.

„Vrei clemență, banditule? Spânzurați de limbă, asta meritați”, i-a strigat un torționar.

În cele din urmă, chiar dacă nu şi-a văzut soţia timp de 6 ani, aceasta l-a aşteptat acasă. Iar acum, la cei 97 de ani ai săi, Petre Petrea are doi copii şi o soţie.

Mai multe detalii sunt disponibile în clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

