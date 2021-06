Burlacul 17 iunie 2021. Alexandra Mucea și Andi Constantin, discuție profundă despre evoluția lor. Ce a apreciat Burlacul la ea

Ca de fiecare dată, Burlacul s-a relaxat în prezența tinerei și discuția a curs de la sine.

”Alexandra e copilăroasă și îmi place asta la ea. Atunci când vezi inimioare, peseme că ești îndrăgostită și găsești forma aceea în orice lucru pe care îl vezi. Știu că ei îi plac lucruri acestea, girlish. Cred în semne, da. Câteodată după ce le observ stau să mă gândesc mai bine ce reprezintă.”, a spus Andi Constantin despre partenera sa de la date.

După ce s-au plimbat și au admirat peisajul uimitor, cei doi au luat cina într-un loc inedit. ”Seara va continua cu o cină romantică și liniștită, într-o locație rustică, impresionantă prin simplitatea ei. Nu am mai fost într-o căsuță de lut, era foarte rustică. Oamenii chiar trăiau așa.”, a povestit Burlacul despre parcursul primei zile petrecute la Cappadocia.

Acesta a remarcat că Alexandrei Mucea i-a fost dor de el și că s-a bucurat mult că l-a văzut. ”Mereu o prezență de spirit plăcută. Alexandra este o persoană versatilă, se poate demonstra în orice mediu și orice context.”, a observat Andi.

Alexandra i-a făcut o mărturisire Burlacului la date-ul din Cappadocia

”Nu sunt genul de persoană care discută sentimentele, dar cred că m-ai ajutat foarte mult să mă deschid mai mult și să trec peste unele frici pe care le-am avut. Să mă deschid față de tine a fost foarte ușor. Întotdeauna mi s-a reproșat că sunt prea închisă și nu pot să fiu citită. Poate că e din cauză că sunt prea nerăbdătoare. Mă bucur pe moment și vreau să le simt mai repede, dar am și învățat că dacă am răbdare, lucrurile sunt mai frumoase pe parcurs. Cred că de asta mi-am dat seama aici. Relația noastră a fost treptată, am început o prietenie și acum avem ceva mai mult.”, i-a spus Alexandra lui Andi.

Burlacul nu a putut să nu observe că tânăra nu este complet refăcută după trauma provocată de lipsa tatălui și că în continuare se teme de abandon, deși gestionează bine situația. El a apreciat, de asemenea, perseverența pretendentei la inima lui.

”Eu și Alexandra am avut răbdare unul cu celălalt și ceea ce am construit este foarte solid. Negrăbind acest proces, am ajuns să ne înțelegem mai bine, să ne descoperim și să clădim ceva mai solid. Dacă nu aș fi avut răbdare, aș fi pierdut o persoană valoroasă. Cred că dacă avem răbdare să ne ascultăm, reușim să ajungem într-un mod mai profund la acel om.”, a afirmat Andi Constantin despre el și Alexandra.

