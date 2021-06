Burlacul 17 iunie 2021. Andi Constantin vorbește deschis despre lipsurile relației cu Ana Bene

Ana Bene s-a trezit devreme și s-a pregătit cu entuziasm pentru întâlnirea cu bărbatul pe care speră să-l cucerească.

”M-am trezit entuziasmată și nerăbdătoare. Abia aștept să merg. Mă simt foarte bine, abia aștept să ajung.”, a spus entuziamată Ana înainte de date-ul cu Burlacul.

Odată ajunși deasupra pământului, s-a lăsat liniștea între Ana Bene și Andi Constantin, însă acest lucru nu i-a stânjenit pe cei doi.

”Când mă uitam la priveliște și mă uitam la Andi, puteam să spun că nu-mi lipsește nimic. Da, pot să spun că au fost niște momente perfecte.

Ce lipsește din relația Anei Bene și a lui Andi Constantin

De cealaltă parte, Andi Constantin a reiterat faptul că Ana Bene îi dă un sentiment de liniște și pace. ”Cred că este bucuroasă, că vrea să fie fericită. Chiar dacă are stilul acesta mai reținut, sunt convins că, la interior, este fericită. Minute în șir am stat în liniște pentru că, efectiv nu ne găseam cuvintele și nici nu cred că își aveau rostul. Am preferat să ne bucurăm de ce avem și să simțim mai mult, să trăim acea experiență.”.

În timpul plimbării, s-au apropiat de un copac și Burlacul a rupt una dintre frunze. ”Întâmplarea face că avea formă de inimă. Are un simbol că mă aflam acolo cu persoana potrivită. Sunt locuri și momente în viață în care capul ți se golește absolut complet și ești efectiv ca o frunză în vânt, te poți bucura doar de ceea ce ți se întâmplă.”, a spus Andi Constantin.

În ciuda cuvintelor frumoase pe care le-a folosit pentru a descrie experiența trăită de Andi la brațul Anei, Burlacul simte că a lipsit ceva ca totul să fie perfect.

”Chiar dacă totul pare perfect și nu-i găsești cusur, pentru că Ana este o prezență plăcută, mă atrage din punct de vedere fizic și este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă, simt că nu reușesc să ajung îndeajuns la ea. Nu reușim să ne conectăm într-un mod mult mai profund sau să găsim acea pasiune. Nu vedem flacăra aia, nu este o atracție... nu sunt acele priviri care să te dezbrace, să vezi dorința din ochii celuilalt.

Este o iubire sau o formă de afecțiune diferită. Trebuie să construim la această iubire a noastră, însă trebuie să fie ceva care să te motiveze. Trebuie să fie un lucru în tine care să te facă să-ți dorești cu ardoare să fii cu persoana respectivă. Trebuie să simți mai mult de atât, să ai niște emoții mult mai profunde, nu doar dragul de o persoană. Acolo avem de lucrat noi.

Probleme de sănătate pentru Melissa înaintea date-ului Ana-Andi

În a doua zi de la venirea în Cappadocia, Melissa s-a confruntat cu probleme de sănătate.

”Melissa se simte rău de azi dimineață și chiar spera să nu fie vorba de un grup date, să nu ne strice group-date-ul.”, a declarat Ana Bene.

Despre sezonul 6 al emisiunii „Burlacul” de la Antena 1

După emisiune, Andi Constantin dezvăluie publicului cele mai interesante și importante detalii despre momentele petrecute alături de pretendentele la inima sa, chiar pe AntenaPlay.

Emisiunea „Burlacul” de la Antena 1 se vede în fiecare joi, de la ora 23:00, la Antena 1!

Vezi emisiunea integral aici: https://antenaplay.ro/burlacul-1. Vezi ce-ți place

Interacționezi Live cu Burlacul și îți spui părerea în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/

Joi, de la ora 20.00, vezi Burlacul in avans pe AntenaPLAY.ro